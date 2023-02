Sky-Kunden in Sorge: Droht eine Preiserhöhung? Pay-TV-Riese redet Klartext

Eine Meldung aus Großbritannien dürfte auch deutsche Sky-Kunden in Sorge versetzen. Der Schwesterkonzern Sky UK hat in diesen Tagen eine Preiserhöhung angekündigt. Die Kosten für Bestandskunden werden künftig um rund 8,1 Prozent steigen.

Doch wie sieht es für Sky-Kunden in Deutschland aus? Müssen Abonnenten auch hier mit einer Preiserhöhung rechnen? Wir haben bei Sky nachgefragt.

Sky: Preiserhöhung? DAS sagt der Pay-TV-Riese

Ab April werden bei Sky UK die Preise angehoben. Rund 8,1 Prozent werden die Abos teurer. Bestandskunden werden im Laufe des Februars über die Preiserhöhung informiert und haben die Möglichkeit, ohne Vertragsstrafe ihre laufenden Verträge zu kündigen.

Droht eine solche Preiserhöhung auch in Deutschland? „Bei Bestandskunden gibt es derzeit Preisanpassungen“, sagt ein Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion, betont aber: „Um unseren Kunden in ihren Programmpaketen weiter einen tollen Unterhaltungswert anbieten zu können, arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Angebot im Sport- und Entertainment-Bereich auf hohem Niveau zu halten. Wir investieren in innovative Produkte, Services sowie hochwertige und exklusive Programminhalte.“

Und weiter: „Um gestiegenen Kosten insbesondere für Programmlizenzen und technische Infrastruktur Rechnung zu tragen, passen wir unsere Preise an.“ Wie die Preisanpassungen konkret ausfallen werden, ist noch nicht bekannt.

„Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind“

Bei Sky haben die Kunden die Möglichkeit, unter verschiedenen Paketen zu wählen (Cinema, Entertainment, Sport, Fußball usw.). Je nach Auswahl kosten die Pakete zwischen 15 und 38,99 Euro monatlich – allerdings nur im ersten Jahr, danach wird es teurer.

Mehr News:

„Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind. Deshalb versuchen wir, die Preise so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig die Inhalte, die unsere Kunden lieben, sowie die Flexibilität bei der Wahl des richtigen Pakets anzubieten“, betont ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion.