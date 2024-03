Sky lässt die Katze aus dem Sack – auf Kunden kommt eine absolute Neuheit zu

Jetzt legt Sky richtig los. Im vergangenen Jahr sorgte der Pay-TV-Riese mit einem speziellen Angebot für Aufsehen. Neben den altbewährten Kommentatoren waren bei Live-Übertragungen einiger Events auch Kinder zu hören.

So gab Sky dem Nachwuchs die Chance für ein einmaliges Erlebnis – und schuf ein Format mit Wiedererkennungscharakter. Die Resonanz darauf war offenbar so gut, dass man 2024 nachlegen will. Dabei wird es auch zu einer Neuheit kommen.

Sky führt Kids-Programm fort

Ein Programm vom Nachwuchs für den Nachwuchs – dafür steht „Next Generation“. Hier dürfen Kinder-Reporter den erfahrenen Sportlern und Funktionären mal auf den Zahn fühlen und das Geschehen kommentieren und analysieren. Am Dienstag (9. März) verkündete der Sender: Das Projekt wird fortgeführt.

2024 soll es gleich fünf „Next Generation“-Produktionen geben – drei davon in der Bundesliga, eine in der Formel 1 und eine im Tennis. Den Anfang macht Sky schon wenige Tage nach der Verkündung am 25. Spieltag (8. bis 10. März). Und hier kommt es gleich zu einer Neuheit.

Besondere Konferenz wartet

Denn am Samstag werden die Nachwuchs-Reporter erstmals eine Bundesliga-Konferenz kommentieren. Begleitet werden die Kids-Reporter Ben (11), Conrad (13), Lukas (13), Moritz (12) und Sophie (12) dabei wie gewohnt von Kommentator-Urgestein Frank Buschmann.

Neben den vier Bundesligapartien FC Bayern München – 1. FSV Mainz, Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln, RB Leipzig – SV Darmstadt 98 und FC Augsburg – 1. FC Heidenheim soll es auch Einblicke hinter die Kulissen des Senders geben.

So sieht der Sky-Plan aus

Mit dem Format habe man „echte Pionierarbeit geleistet“ und „Groß und Klein unterhalten“, begründet Sky-Sport-Chefredakteur Alexander Rösner die logische Fortführung. „Die Resonanz hierauf war überwältigend“, erklärte er.

Neben der Konferenz sind zwei weitere Kids-Übertragungen an einem Bundesliga-Samstag geplant. Bei der Formel 1 wartet man auf die Rennen im Sommer, wenn die Rennserie wieder in Europa ist. Und die Kids-Tennis-Übertragung steigt rund um die ATP Finals in Turin im November.