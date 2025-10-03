Das war’s! Bittere Pille für Sky – Rennserie komplett gestrichen

Die Formel 1 gehört zu den Galionsfiguren im Sport-Programm von Sky – doch der Pay-TV-Sender hat noch viel mehr im Programm. Formel 2 und 3, IndyCar, MotoGP… über 1.000 Live-Stunden Motorsport kommen jährlich zusammen. Eine Rennserie bricht dem Anbieter jetzt aber auf dem Nichts weg.

Seit 2019 hat es die MotoGP mit einer Elektro-Rennserie versucht. Nach nun sieben Jahren muss sie sich eingestehen: Dieses Experiment ist gescheitert. Nur bei unschönen Zwischenfällen schaffte es die Serie ins Rampenlicht, nun zieht der Motorsport-Verband ihr komplett den Stecker. Sky bricht damit ein regelmäßiger Programmpunkt weg.

Sky verliert Rennserie

Während die MotoGP als zweirädrige Königsklasse gilt, stand die MotoE stets in ihrem Schatten. Volle Ränge kannte sie nur, wenn ihre Rennen vor der MotoGP stattfanden, auch im TV verirrten sich meist nur wenige Motorsport-Fans dorthin. Auf die Titelseiten schaffte sie es vorrangig mit negativen Schlagzeilen. Noch vor dem ersten Rennen fing eine Maschine bei einem Test Feuer, fackelte sämtliche 20 Energica-Motorräder und das Gebäude ab, in denen sie standen. Ein Schaden in Millionenhöhe und ein bitterer Start. Noch im selben Jahr gab es einen zweiten Brand.

Diese Probleme wurden schnell abgestellt, andere blieben: Es wollte einfach keine Euphorie aufkommen um die Rennserie. Und so trafen Motorradsport-Weltverband FIM und Rechteinhaber Dorna nun die knallharte Entscheidung: Schluss für die MotoE. Sie verkündeten eine Pause auf unbestimmte Zeit – alle gehen aber vom vorerst endgültigen Aus des Events aus.

Aus für die MotoE

Die Gründe werden klar benannt: „Die MotoE konnte in ihren sieben Rennsaisons nicht genügend Anklang bei unserer Fangemeinde finden, und der Markt für leistungsstarke Elektromotorräder hat sich in dieser Zeit nicht wie erwartet entwickelt“, heißt es in der Mitteilung. FIM-Präsident Jorge Viegas betrauert: „Tatsächlich ist es so, dass wir trotz aller Bemühungen, diese innovative Kategorie gemeinsam mit Dorna zu fördern, unsere Ziele nicht erreicht haben, ebenso wenig wie die Branche der leistungsstarken Elektrofahrräder.“

Bitter für Sky, das sich erst 2024 die Rechte für die MotoGP und ihre Tochterserien Moto2, Moto3 und eben MotoE sicherte. Nach nur zwei Saisons wird letzterer der Stecker gezogen. Ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion: „Wie mit all unseren Rechtepartnern befinden wir uns auch mit der Dorna im regelmäßigen Austausch und wurden über die Entscheidung informiert. Die MotoE war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil unserer Motorsport-Liveberichterstattung – mit dem Saisonfinale am 8.11. in Portugal verabschieden wir sie nun aus unserem Programm.“

FIM und Dorna haben bereits ein Ersatzprogramm verkündet. Der „Harley-Davidson Bagger World Cup“ startet ab 2026 als neue Rennserie im MotoGP-Kosmos. Wird auch Sky die zeigen? „Über das Rahmenprogramm, das wir unseren Kunden 2026 auf Sky Sport anbieten werden, informieren wir rechtzeitig vor Saisonstart.“