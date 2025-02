Sky: Bittere Nachrichten! Pay-TV-Anbieter greift durch

Im Kampf um die Übertragungsrechte hat Sky vor einigen Monaten einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der Pay-TV-Sender verliert nach vielen Jahren die Bundesliga-Konferenz, die ab der kommenden Saison bei DAZN laufen wird.

Ein heftiger Nackenschlag für den Übertragungsriesen, der sich stattdessen mit der Ausstrahlung von Bundesliga-Einzelspielen am Freitag und Samstag begnügen muss. Zu allem Überfluss muss Sky nun die nächste Hiobsbotschaft verkünden. Der Sender greift nämlich durch.

Sky trennt sich von Mitarbeitern

Das kommt überraschend: Wie „Digitalfernsehen“ berichtet, trennt sich Sky von zahlreichen Mitarbeitern im Bereich Sport. Wie hoch die Zahl der Abgänge genau ist, gab der Pay-TV-Sender gegenüber dem Portal nicht zu Protokoll, allerdings wird angenommen, dass sich die Zahl im niedrigen zweistelligen Bereich befinden soll.

Auch interessant: Sky: Wichtige Änderung für Kunden – DAS müssen sie jetzt beachten

Ein Sky-Sprecher begründet diese Entscheidung wie folgt: „Wie jedes Wirtschaftsunternehmen schauen auch wir uns regelmäßig unsere Strukturen und Prozesse an. Aktuell haben wir einige Arbeitsabläufe im Sport optimiert, um weiterhin schnell und effektiv agieren zu können und so für unsere Kunden den besten Sport auf den Bildschirm zu bringen“. Ein Vorgang, unter dem nun einige Mitarbeiter leiden müssen.

Keine Veränderungen vor der Kamera

Zuschauer, die nun befürchten, zur kommenden Saison auf ihren Lieblings-Kommentatoren verzichten zu müssen, können allerdings beruhigt sein. Von dem Stellenabbau bei Sky sollen vor allem Mitarbeiter hinter der Kamera betroffen sein. Stattdessen dürften am Mikrofon wenig Veränderungen zu verzeichnen sein. Zuletzt wurde sogar der Vertrag von Star-Kommentator Wolff-Christoph Fuss verlängert.

Beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend können sich die Zuschauer also auf alt Bewährtes freuen. Das Duo aus Wolff Fuss und Lothar Matthäus dürfte auch in der kommenden Saison bestand haben.