Sky verkündet Talk-Hammer! CL-Sieger bekommt eigenes Format

Der Pay-TV-Sender Sky verkündet einen neuen Show-Hammer. Matthias Sammer startet ab Oktober ein eigenes Format bei Sky Sport News. In „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ diskutiert er mit Moderator Riccardo Basile über die großen Themen des Fußballs.

Die einstündige Sendung läuft monatlich dienstags um 21:00 Uhr auf Sky Sport News und ist zusätzlich auf dem Sky Sport YouTube Channel sowie als Podcast verfügbar. Bis zum Ende der Saison 2025/26 sind acht Folgen geplant.

Sky: Show für Sammer

Das neue Format soll nicht nur ein Schwerpunktthema behandeln, sondern beleuchtet wohl auch aktuelle Schlagzeilen, kontroverse Diskussionen und persönliche Anekdoten von Sammer.

„Unser Fußball bietet so viele unglaubliche Geschichten, Aufreger und Diskussionsthemen. Darüber will ich künftig reden. Zusammen mit Riccardo Basile werde ich aktuelle und grundsätzliche Themen, die uns alle beschäftigen, besprechen und auch mal den Finger in die Wunde legen. Ich freue mich auf unser neues Format bei Sky Sport,“ erklärt Sammer.

Sender baut Experten-Team weiter aus

Matthias Schmidt, Director Sky Sport News, betont: „Mit Matthias Sammer gewinnt Sky Sport einen außergewöhnlichen Experten für unser neues Format ‚Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk‘.“ Sammers Stärke, Themen entgegen der allgemeinen Meinung zu setzen und gleichzeitig konstruktive Lösungen zu finden, mache ihn einzigartig. Diese Qualität prädestiniere ihn als wertvolle Ergänzung für das bestehende Expertenteam.

Die erste Folge von „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ wird am Dienstag, den 7. Oktober, ausgestrahlt. Doch Sky plant noch mehr: Am 2. Oktober startet „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“. In dieser neuen Sendung diskutieren Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und weitere Gäste das aktuelle Fußballgeschehen unter der Leitung von Riccardo Basile.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.



