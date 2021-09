Sky verkündet nächsten Mega-Deal – DAS sind die Folgen für die Kunden

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Mit aller Macht versucht Sky seinen Status als Sport-Gigant in Deutschland zu festigen. Immer wieder geht der Sender dafür Kooperationen mit eigentlichen Konkurrenten ein.

DAZN, Amazon Prime oder auch Netflix sind bereits alle über Sky abrufbar. Nun wurde der nächste Deal eingetütet.

Sky macht gemeinsame Sache mit der Telekom

Immer mehr Sportrechte hat Sky in den vergangenen Monaten verloren. Besonders das Portfolio von Streamingdienst DAZN wird immer größer, während der Pay-TV-Sender sehen muss, wo er bleibt.

Sky verkündet eine weitere Kooperation. Foto: IMAGO / Future Image

Daher entschied man sich bei Sky zu einer neuen Strategie. Über die Plattform „Sky Q“ können Sky-Kunden viele der anderen Dienste buchen und dort gleich auch abrufen. Das Unternehmen aus Unterföhring erhofft sich so mehr Komfort für seine Abonnenten und eine bessere Bindung.

Nun wurde in dieser Hinsicht der nächste Neuzugang verkündet. Sky und die Deutsche Telekom haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart. Dadurch rutscht in Zukunft auch MagentaSport in das Angebot des Senders.

-------------------

Das ist Sky:

Die Sky Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Unterföhring bei München

Sky startete 2009 in Deutschland und Österreich und ging aus Premiere hervor

Sky hat über 5 Millionen Abonnenten

Neben dem linearen Fernsehen bietet Sky auch On-Demand und Sky Go an

-------------------

Hier können Sport-Fans unter anderem alle Spiele der deutschen Eishockey- und Basketball-Bundesliga sehen. Auch die komplette dritte Liga im Fußball wird von Magenta übertragen. Sky vergrößert damit das Live-Sport-Angebot.

Auch die Telekom profitiert vom Sky-Deal

Umgekehrt wird die Telekom seinen Magenta-TV-Kunden in Zukunft das Angebot von Sky-Ticket zur Verfügung stellen. „Mit der künftigen Integration von Sky Ticket auf MagentaTV schreiben wir unsere Strategie fort, alle relevanten Inhalte und Dienste zu bündeln“, kommentiert Telekom TV-Chef Michael Schuld den Deal.

-----------------------------------------------

Weitere Sport-TV-News:

DAZN: Zuschauer jubeln! TV-Format feiert endlich Premiere

Doppelpass (Sport 1): Experte schießt scharf – „Der DFB hat einen Riesenfehler gemacht“

Sky-Experte Ralf Schumacher tobt: „Hat in der Formel 1 nichts zu suchen“

----------------------------------------------

Jüngst gab Sky die Verpflichtung einer neuen Moderatorin bekannt. Um wen es sich handelt, erfährst du hier >>>

Sky-Konkurrent DAZN lässt Bombe platzen

Paukenschlag Sky-Konkurrent DAZN! Der Streamingdienst hat einen neuen Experten vorgestellt >>>

Ein weitere Neuheit gibt es bei DAZN ebenfalls. Hier erfährst du, worum es sich dabei handelt! (mh)