Sky mit Hammer-Nachricht! Darauf dürfen sich Kunden jetzt freuen

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Auch zur Sommerpause dürfen sich die Kunden bei Sky über viel Sport und vor allem Fußball freuen.

Bereits im Frühjahr hat Sky angekündigt, einen eigenen Magazin zu starten, der am Donnerstag erstmals ausgestrahlt wird.

Sky mit Hammer-Nachricht!

Im Magazin geht es rund um Frauensport. Sie heißt „#GameChangerinnen“, wobei das Wort Changerinnen in Großbuchstaben gehalten ist. Die erste Sendung wird von Amina Ndao präsentiert. In „#GameChangerinnen“ werden diverse Themen und Nachrichten aufgegriffen, beleuchtet und durch persönliche Geschichten und Gespräche zahlreicher Gäste nähergebracht, heißt es in der Mitteilung von Sky.

Am Donnerstag startet die erste Sendung um 18 Uhr, in der vor allem der Fokus auf die anstehende Fußball-Frauen-EM in England gerichtet wird. Dabei ist die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Navina Omilade ist zu Gast und EM-Expertin Julia Simic zugeschaltet. Geplant ist auch eine Schalte ins Trainingslager der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, Trainerin Martina Voss-Tecklenburg soll für ein Interview bereit stehen.

Am Donnerstag wird erstmals das neue Frauensport-Magazin „#Gamechangerinnen“ auf Sky Sport News ausgestrahlt, in dem Frauensport sowie dessen Athletinnen und Sportlerinnen im Vordergrund stehen. Foto: IMAGO / Picture Point

Sky startet Magazin rund um Frauensport

Aber nicht nur über Fußball wird berichtet, auch andere Sportarten sind im Programm geplant. 800-Meter-Läuferin und Olympia-Teilnehmerin Katharina Trost soll von der schwierigen Aufgabe, sowohl gute Leistungen auf der Laufbahn als auch im Klassenzimmer (sie studiert Grundschul-Lehramt) zu erzielen, berichten.

Grundsätzlich möchte Sky seine Berichterstattung rund um Frauen-Sport ausbauen. Zuletzt hat der Sender dazu schon im Motorsport die W-Series ins Programm genommen und zeigt seit einigen Monaten auch Frauen-Golf sowie den DFB-Pokal der Frauen.

Ab August kommt mit der WSL englischer Frauen-Fußball zum Programm hinzu. Am 1. Juli wird zudem ein eigener Sky-Instagram-Kanal gestartet, der News, Highlights und interaktive Rubriken zum Thema Frauensport anbieten möchte. (oa)