Sky-Kunden enttäuscht – angepriesenes Bundesliga-Angebot sorgt für Verwirrung

Mit der neuen Saison ändert sich für die Bundesliga-Fans einiges. Das Freitagsspiel ist zurück bei Sky – dafür darf der Pay-TV-Riese nicht mehr die selbsterfundene Konferenz zeigen. Die riss sich nämlich Konkurrent DAZN bei der letzten Rechteausschreibung unter den Nagel.

Sky zeigte sich erfinderisch. Noch immer im Besitz aller Einzelspiel-Rechte am Samstagnachmittag, entwickelte man zwei Funktionen, die die fehlende Konferenz vergessen machen sollten. Doch zum Start der Bundesliga sorgten die für Verwirrung – und viele enttäuschte Kunden-Gesichter.

Sky-Funktionen sorgen für Verwirrung

„Match-Alarm“ und „Multiview“ heißen die Angebote. Die klangen so innovativ, dass sich viele schon fragten, ob DAZN mit der Konferenz überhaupt einen Coup gelandet hat. Der Streamingriese darf nun als einziger zwischen den Live-Spielen hin- und herspringen. Sky will seinen Kunden mit den neuen Features dafür anbieten, das selbst in die Hand zu nehmen.

+++ Sky jubelt! Bundesliga-Coup trotz Konferenz-Verlust +++

Vor allem „Multiview“ (hier mehr) sorgt beim Saisonstart aber für Verwirrung und Frust bei den Kunden. Auf einem Kanal sieht man ein Live-Spiel groß und mit Ton, die anderen klein daneben. Sky preist an, man könne in einer „interaktiven Ansicht zwischen den Spielen wechseln“. Nun aber zeigt sich: Das ist nur äußerst begrenzt und für viele überhaupt nicht möglich.

Viele Kunden haben keine Wahl

Denn: Interaktiv ist die Ansicht ausschließlich für Kunden, die die Spiele mit einem entsprechenden Abo über die hauseigenen Receiver „Sky Q“ oder „Sky Stream“ schauen. Die vielen Fans, die die Spiele über die Streamingdienste „WOW“, „SkyGo“, auf SkySport.de oder über einen anderen Empfangsweg gucken, können das nicht. Sie bleiben in der Standard-Ansicht gefangen, können nur das eine vom Anbieter voreingestellte Einzelspiel groß sehen – die anderen bleiben im winzigen Nebenbild, ohne Ton und damit nicht wirklich schaubar. Lange Gesichter bei zahlreichen Fußballfans, viel Verwirrung und Frust. Das hatten sich viele anders vorgestellt.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt ein Sprecher: „Die interaktiven Funktionen von ‚Multiview‘ und ‚Match-Alarm‘ können exklusiv mit Sky Stream oder über einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver genutzt werden.“ Und selbst die Kunden mit entsprechendem Receiver mussten feststellen, dass ihre Möglichkeiten begrenzter sind als von vielen angenommen. Der Klick auf eins der „kleinen“ Spiele wirft dieses nämlich nicht in die Mitte der interaktiven Ansicht, sondern führt direkt in den Kanal des gewünschten Einzelspiels und beendet die „Multiview“-Ansicht.

Mehr News:

Auch den „Match-Alarm“ suchten viele Bundesliga-Fans entsprechend vergeblich. Diese Funktion weist den Fan beim Schauen eines Einzelspiels darauf hin, wenn auf einem anderen Platz etwas Spannendes passiert ist. Mit einem Klick kann man zum entsprechenden Parallelspiel wechseln und kriegt die Szene Re-Live direkt gezeigt. Auch das ist aber nur für den Teil der Sky-Nutzer möglich, die das entsprechende Abo samt Receiver haben.