Sky-Neuerung in der Bundesliga – Fans haben sofort eine klare Meinung

Eine neue Bundesliga-Saison, eine neue Rechte-Periode – und nicht nur bei der Zahl der Live-Spiele tut sich bei Sky etwas. Der zurückgewonnene Freitagabend ist auch der Ort für ein gewagtes Experiment.

Jahrelang begleitete ein Kommentator ein Fußballspiel. Inzwischen sitzt häufig auch ein Experte daneben. Bei den Freitagabend-Spielen der Bundesliga geht Sky nun aber noch einmal neue Wege. Doch das kommt nicht bei jedem Fan gut an.

Sky: Neuerung am Bundesliga-Freitag

Bereits vor dem Saisonstart wurde es angekündigt (hier die Infos), nun kam es bei Bayern München – RB Leipzig zur Premiere. Seit dieser Saison 2025/26 laufen die Freitagabend-Spiele wieder bei Sky und der Pay-TV-Riese hat sich zu diesem Anlass etwas Besonderes überlegt. Nicht vor, dafür aber hinter der Kamera.

Mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann kommentieren zwei der bekanntesten Stimmen des deutschen Fußballs die Freitagsspiele der Bundesliga. Nicht abwechselnd – sondern gleichzeitig. Der „Flutlicht Freitag“, wie Sky die Übertragung der ersten Partie eines jeden Spieltags nennt, sorgt damit für eine unüberhörbare Neuerung.

Doppel-Kommentar sorgt für Diskussionen

Statt eines Einzelkämpfers oder eines Experten zur Unterstützung versucht Sky es also mit zwei Kommentatoren gleichzeitig. „Schmiso“ und „Buschi“ sind für ihre humorvolle und saloppe Art bekannt und bei vielen Fans beliebt. Beide gleichzeitig zu hören war für die Fans aber eine Umstellung. Eine, mit der manch einer weniger gut klarkam.

In den sozialen Netzwerken überwog zwischen viel Lob und Diskurs ein Kritikpunkt: Schon einzeln als redefreudig bekannt, ließen Schmidt-Sommerfeld und Buschmann den Sky-Zuschauern kaum noch Zeit zum Durchatmen. Zahlreiche Fans waren sich einig: Beide zusammen waren des Guten zu viel.

„Irgendwie cool mit zwei Kommentatoren von der Qualität, nur das Gefühl das sie 90 Minuten durchquatschen.“

„Buschmann und Schmiso reden etwas zu viel.“

„Doppel-Kommentar wird auf Dauer nerven. Kaum Pausen, zu aufgedreht, nimmt Fokus vom Spiel. Einfach too much.“

„Sky beschießt seine Zuschauer mit einer doppelten verbalen Kalaschnikow.“

„Also ein Kommentator mit einem guten Experten bietet einen enormen Mehrwert gegenüber einer Übertragung, wo nur ein Kommentator 90 Minuten alleine abreißt. Aber zwei Kommentatoren, wie es Sky gerade versucht? Da merkt man nach 5 Minuten, dass das viel zu viel ist.“

Amüsant war es dennoch, denn die beiden spielten sich den Ball gegenseitig immer wieder in den Lauf und sorgten für Lacher. Gleichzeitig rumpelte es auch noch an einigen Stellen, als die beiden Mikrofon-Alphatiere sich gegenseitig ins Wort fielen. Ob Sky auf Dauer auch einsieht, dass die Fan-Ohren mehr Pausen brauchen, wird die Zukunft zeigen.