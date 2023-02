Sky startet neuen Sender – Kunden aus Deutschland gucken in die Röhre

Wenn es bei Sky etwas Neues gibt, lohnt sich oft ein Blick nach Großbritannien. Dort sind die jeweiligen UK- und Irland-Ableger oft Vorreiter, wenn es um Innovationen beim Pay-TV-Riesen geht.

So auch in diesem Fall. Denn zuletzt stellte Sky eine besondere Zielgruppe vermehrt in den Fokus: die Jüngsten der Jüngsten. Das Programmangebot für Kinder wird größer. Auf der Insel führt das nun sogar zu einem ganz neuen Sender. Doch in Deutschland schauen die Kunden – und deren Kids – in die Röhre.

Sky setzt auf Kinderfernsehen

Bereits in der kommenden Woche ist es so weit. Am 13. Februar geht in Großbritannien und Irland ein neuer linearer Fernsehsender an den Start. Dieser wird den Namen „Sky Kids“ tragen. Theoretisch kann man sich dann auch hier 24 Stunden des Tages vertreiben.

Das Besondere: Der Kinder-Sender soll komplett werbefrei sein und auch keine zusätzlichen Kosten verursachen, solange man Abonnent des Kids-Pakets oder des Streamingdienstes Now ist. Zu den Sendeinhalten sollen das neue Sky-Original „Ready, Eddie, Go!“ und andere bekannte Kinderserien gehören.

In Deutschland heißt es: warten

Wer nun allerdings gehofft hatte, das Angebot auch in Deutschland nutzen zu können, der guckt in die Röhre. Einen Termin zum Deutschland-Start gibt es noch nicht. Ob der Sender überhaupt kommt, ist nicht gesichert.

„Nein, der Sender ist aktuell in Deutschland nicht geplant“, zitiert „Digitalfernsehen.de“ den Sky-Entertainment-Chef Christan Asanger. Zwar gibt es auch hierzulande schon ein Kinder-Angebot – nur eben nicht gebündelt auf einem linearen Sender.

Sky setzt sich für Kinder ein

Doch dass das Programm auch in Deutschland für Kinder zugänglicher gemacht werden soll, zeigt sich nicht zuletzt bei der Übertragung der Bundesliga. So rief der Pay-TV-Anbieter im letzten Jahr „Sky Next Generation“ ins Leben. Dabei handelte es sich um eine Sportübertragung speziell für den Nachwuchs, bei denen unter anderem Kinder an der Seite von gestandenen Kommentatoren-Größen mitkommentieren.

An diesem Wochenende geht das Ganze beim Spiel RB Leipzig gegen Union Berlin bereits in die dritte Runde. Ob das ein Zeichen ist, ob Sky Deutschland in Zukunft auch einen eigenen Kinder-Sender einführen will? Das bleibt abzuwarten.