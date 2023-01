Sky: Herbe Enttäuschung für Kunden! Rechte fliegen still und heimlich raus

Viele Sky-Abonnenten dürften am Neujahrstag etwas ernüchtert aus der Wäsche geschaut haben. Das Programm hat sich nämlich nicht unwesentlich ausgedünnt.

Ohne Ankündigung sind bei Sky die Rechte für viele Serien, Shows und Filme rausgeflogen. Die Veränderung betrifft eine Kooperation, die erst vor einem Jahr freudig verkündet worden war. Nun ist davon praktisch nichts mehr übrig.

Sky: Peacock-Inhalte verschwinden über Nacht

Ende Januar 2022 hatte Sky voller Freude die Kooperation mit Peacock verkündet. Der Streamingdienst von NBC Universal wurde ins eigene Repertoire eingebunden, alle Inhalte waren für alle Filmpaket-Kunden des Pay-TV-Anbieters nun kostenlos zu sehen – auch auf Abruf.

Die Partnerschaft war naheliegend. Schließlich gehört Sky genau wie NBC zum Mutterkonzern Comcast. Was wäre da naheliegender, als den Deutschland-Start von Peacock über die dort etablierten Plattformen vorzunehmen. Vom Gratis-Upgrade waren viele Abonnenten begeistert. Zu den Inhalten gehörten schließlich zahlreiche Highlights wie die Chicago-Serienreihe, „The Office“, „Dr. House“, „Bates Motel“ oder auch Blockbuster wie „Gladiator“, „The Game“ oder „The Green Mile“.

Partnerschaft auf ein Minimum reduziert

Nun dürfte bei den Film- und Serienfans Ernüchterung eingekehrt sein. Heimlich, still und leise hat sich Sky nach nicht einmal einem Jahr von fast allen Inhalten der Kooperation wieder verabschiedet. Ohne Vorwarnung sind die allermeisten Peacock-Inhalte verschwunden. Und das offenbar endgültig.

Gegenüber dieser Redaktion bestätigt Sky: „Ab Januar 2023 werden einige Peacock-Inhalte auf der Sky Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht mehr verfügbar sein. Kunden von Sky Q und WOW in Deutschland sowie Sky X in Österreich werden diese Inhalte nicht mehr abrufen können.“

Nur Reality-TV-Formate übrig

Auf Abruf sind nur die Reality-TV-Formate „Keeping Up with the Kardashians“, „Below Deck”, “Botched” und „The Real Murders” geblieben. Alle anderen Inhalte sind rausgeflogen. Immerhin: Manche laufen noch auf linearen Sendern wie Vox, Sixx oder Universal, die auch via Sky zu empfangen sind.

Und warum das Ganze? Der Pay-TV-Riese erklärt, dass auch dieser Schritt mit dem Fokus auf mehr Eigenproduktionen zutun hat. Aus gleichem Grund wurde zuletzt auch verkündet, dass die Sender Junior, E! Entertainment, National Geografic und NatGeo Wild gehen müssen.

„Sky orientiert sich ständig an den Wünschen seiner Kunden und passt sein Content-Portfolio kontinuierlich an“, heißt es im Statement gegenüber dieser Redaktion. „Auch Sky Deutschland investiert 2023 in neue Inhalte, insbesondere in die hauseigenen Sender und Sky Originals. Nach erfolgreichen Titeln in diesem Jahr wie „Babylon Berlin“ (4. Staffel) und aktuell „Die Wespe“ (2. Staffel) oder „Der Kaiser“ werden auch im nächsten Jahr zahlreiche eigenproduzierte Highlights wie neue Staffeln von „Diese Ochsenknechts“, „Der Pass“ oder „Das Boot“ und zahlreiche internationale Sky Originals wie „Django“, „Unwanted“ oder „Funny Woman“ starten.“