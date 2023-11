Sky verkündet Umstellung – Kunden müssen aktiv werden

Sky Go öffnen, PIN eingeben, losgucken. So läuft das Streaming seit Jahren für viele Abonnenten. Aber nicht mehr lange. Nun kündigt der Pay-TV-Anbieter eine Änderung an – und die Kunden müssen aktiv werden.

Die PIN soll verschwinden. Derzeit bittet Sky alle Kunden, sie durch ein Passwort zu ersetzen. Das lohnt sich nicht nur aus Sicherheitsgründen. Schon bald dürfte das Passwort Pflicht werden – und die PIN Geschichte.

Sky ändert Login-Methode

Wer derzeit das Programm öffnet, wird von einer Popup-Meldung empfangen. „Wir freuen uns, dass du Sky Go nutzt!“, heißt es darin – gefolgt von einer nicht unwesentlichen Information: „Damit die Nutzung der App für dich auch weiterhin sicher bleibt, ändern wir die Login-Methode und werden zukünftig ein Passwort statt der Sky PIN anfragen.“

>> Sky: Sportchef spricht offen über Bundesliga-Rechte – „Wir planen mit allem“

Aus Kunden-Sicherheitsgründen, das bestätigt der Anbieter auch gegenüber dieser Redaktion, soll die PIN verschwinden. Weil sie aus nur vier Ziffern besteht, ist sie im Vergleich zu einem Passwort zu leicht zu knacken. Sorgen, dass du bald nicht mehr Streamen kannst, brauchst du aber nicht haben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

PIN soll verschwinden

Der Anbieter erklärt: „Bis zur Änderung der Login-Methode kannst du dich wie gewohnt mit deiner Sky PIN einloggen.“ Eine Deadline, so ein Sky-Sprecher im Gespräch mit dieser Redaktion, ist bislang nicht geplant.

Dennoch dürfte es sich lohnen, zeitnah aktiv zu werden. Erst Anfang des Jahres war es Hackern gelungen, sich Zugriff zu zahlreichen Nutzerkonten des Pay-TV-Riesen zu verschaffen (hier mehr erfahren).

Mehr aktuelle Nachrichten:

Womöglich auch deshalb wird die PIN nun als Login-Methode eingestampft. Jedenfalls, wenn alle der Bitte nachgekommen sind. Gegen ein Passwort getauscht werden kann sie einfach auf sky.de/passwort unter „Passwort erstellen“.