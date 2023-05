Sky: Bittere Enttäuschung für Kunden – ist dieses Aus schon besiegelt?

Sky ist über Jahre zu einem globalen Netzwerk geworden. Unter dem Dach von Mutterkonzern Comcast kann der Pay-TV-Anbieter in vielen Ländern abgerufen werden. Vorreiter in Sachen Innovation ist dabei oft Sky UK. Was hier erfolgreich getestet wird, wird auch für andere Länder freigegeben.

So sollte es auch mit Sky Glass sein. Dahinter verbirgt sich ein eigener Fernseher des Unternehmens. In Deutschland warten die Kunden seit Langem auf die Einführung des Geräts. Doch das könnte sich noch weiter verzögern.

Sky verspricht Einzigartiges

Mit dem Fernsehgerät wollte der Pay-TV-Riese völlig neue Wege beschreiten. Alles, was man sonst zum Fernsehen braucht, sollte der Vergangenheit angehören. Satellit- oder Kabelanschluss, Receiver – all das bräuchten Kunden nicht mehr, so das Versprechen.

++ Sky: Kommentator verkündet Hammer – ER macht doch weiter ++

Alle Apps sind auf dem Gerät enthalten. Einfach mit dem Internet verbinden und los geht’s. Zudem bewirbt Sky das Produkt mit atemberaubender Bildqualität und epischem Sound. Einziges Problem für deutsche Kunden: Bisher gab es das Angebot nur in Großbritannien (seit 2021) und Irland (seit 2022).

Schlechte Verkaufszahlen?

Doch im Norden Europas scheint Sky Glass nicht so gut anzukommen, wie man sich das erhofft hatte. Wie „Advanced Television“ unter Berufung auf die „Sunday Times“ berichtet, seien die Verkäufe bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem ist von hohen Produktionskosten und mehreren negativen Rückmeldungen von Nutzern die Rede.

++ DAZN: DAS gab es noch nie – Kunden müssen sich entscheiden ++

Ob sich Sky bei diesem Stand der Ding traut, mit dem Großprojekt weiter zu expandieren? Bleibt abzuwarten.

Sky: Deutschland-Start verschoben

Hierzulande sollte der Fernseher eigentlich schon im Jahr 2022 auf den Markt kommen. Dann hieß es, 2023 sei es so weit. Mittlerweile heißt es auf der Website von Sky allerdings nur noch: „Wir sind davon überzeugt, dass Sky Glass sein volles Potenzial in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt besser entfalten wird.“

Hier bekommst du noch weitere Informationen:

Der Start ist also auf unbestimmte Zeit verschoben. Und sollte an den Gerüchten aus UK etwas dran sein, bleibt die Frage, ob das eigentliche Premiumprodukt in Deutschland überhaupt erscheint…