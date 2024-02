Sky lässt die Katze aus dem Sack – jetzt ist es offiziell

Paukenschlag kurz bevor die Formel 1 wieder die Motoren aufheulen lässt. Auch in diesem Jahr liegen die Übertragungsrechte für Deutschland bei Sky. Seit einigen Jahren hält der Pay-TV-Riese diese exklusiv.

+++Rechte-Hammer bestätigt! Konkurrenz hat einfach keine Chance +++

Während alle 24 Grands Prix also bei Sky zu sehen sind, gab es bis zuletzt Unklarheiten, wie es denn mit den Wintertests in Bahrain aussieht. Diese finden vom 21. bis 23. Februar statt. Jetzt bringt der Fernsehsender Lichts ins Dunkle.

Sky in Bahrain dabei

Zahlreiche Geschichten gibt es in der kommenden Woche zu erzählen. Viel zu viel ist während der Winterpause abseits der Strecke passiert. Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari, die Anschuldigungen gegen RB-Teamchef Christian Horner und natürlich auch die neuen Autos der Teams – es gibt viel aufzuarbeiten.

+++ Formel 1: Enger Hamilton-Vertrauter spricht über Ferrari-Wechsel – „Wissen nur ganz wenige“ +++

In zwei Wochen startet die neue Saison der Formel 1 mit dem Großen Preis von Bahrain. An gleicher Stelle können sich die Piloten in der kommenden Woche also an ihre neuen Dienstwagen gewöhnen. Und Motorsport-Fans können all das bei Sky verfolgen!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Freitag (16. Februar) ließ der Pay-TV-Anbieter die Bombe platzen. „Endlich wieder Formel 1! Wir starten mit den F1-Tests live und in voller Länge aus Bahrain“, heißt es auf den Social-Media-Kanälen.

Das ist der Zeitplan

An allen drei Tagen gibt es über neun Stunden die volle Dröhnung Motorsport. Jeweils von 8 bis 12 Uhr finden von mittwochs bis freitags die Vormittags-Testfahrten statt. Der späte Slot ist jeweils von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Dazwischen finden jeweils Pressekonferenzen mit Fahrern als auch mit Teamchefs statt. Hier dürfte es zahlreiche Fragen und Erkenntnisse geben. Wer gut vorbereitet in die Saison gehen will, der sollte definitiv die Tests verfolgen.

Sky teilt mit RTL

Anschließend startet dann auch Sky in die Rekordsaison. Allerdings überträgt man in diesem Jahr nicht gänzlich allein. Für insgesamt sieben Rennen hat RTL Sublizenzen erworben und darf bei diesen Grands Prix ebenfalls übertragen.