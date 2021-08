Sky: Großer Erfolg für Pay-TV-Riesen – herber Dämpfer für die Formel 1

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 erlebt in dieser Saison eine einschneidende Veränderung. Nach 30 Jahren hat RTL die Rechte verloren, Sky zeigt die Rennserie exklusiv.

Für Sky ist das ein großer Erfolg, für die Formel 1-Community in Deutschland ein deutlicher Dämpfer. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.

Sky freut sich über Zuschauerzuwachs – Formel 1 erleidet großen Verlust

30 Jahre lang lief die Formel 1 bei RTL im Free-TV. Die Königsklasse des Motorsports stand für jeden mit TV-Zugang zur freien Verfügung. Seit 2021 besitzt Sky die Exklusivrechte an der Formel 1. RTL konnte dem Angebot des Pay-TV-Riesen nicht mehr standhalten.

Die Formel 1 läuft exklusiv bei Sky! Foto: imago images/PanoramiC

Für Sky ist das ein riesiger Erfolg und der spiegelt sich schon jetzt in den Zahlen wider. Die Monopolstellung des Pay-TV-Riesen beschert einen deutlichen Aufschwung. Beim Auftaktrennen in Bahrain knackte Sky die Millionen-Marke.

Formel 1: Die Rennen 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Türkei (Istanbul)

10. Oktober – Japan (Suzuka) - abgesagt, Nachfolger offen

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne) - abgesagt, Nachfolger offen

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen auch bei RTL

Im Durchschnitt sahen 733.000 die Rennen bei Sky. Von 11 Rennen landet nur eines unter der 500.000er Marke – der Spanien-GP. Für den vergab Sky allerdings auch eine Sublizenz an RTL.

2020 lag der Zuschauer-Durchschnitt nur knapp über 500.000. Für den Pay-TV-Riesen machen sich die Exklusiv-Rechte also jetzt schon bezahlt.

Soweit so gut. Der Aufmerksamkeit der Formel 1 in Deutschland hat der Gang ins Pay-TV aber eher geschadet. RTL kratzte 2020 im Durchschnitt an der 4 Millionen-Marke. Beim Rennen in Imola, dass RTL dieses Jahr auch übertragen durfte, sahen 4,16 Millionen Menschen zu. Beim Spanien-GP waren es allerdings nur 2,5 Millionen Euro – das war allerdings auch dem extrem schönen Wetter an dem Sonntag geschuldet.

Im Vergleich zum Vorjahr verlor die Formel 1 also eine große Menge an Zuschauern in Deutschland.