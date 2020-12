Sky-Hammer! Pay-TV-Riese schnappt sich RTL-Experten

Sky verstärkt sich für die kommende Saison mit einem Experten von RTL!

Das gab der Pay-TV-Anbieter nun bekannt. Ab 2021 wird der ehemalige Rennfahrer Timo Glock das Formel-1-Team von Sky verstärken.

Sky hat Formel 1 im kommenden Jahr exklusiv

Solch ein Schritt hatte sich bereits seit einigen Monaten abgezeichnet. Im Juni hatte Sky-Konkurrent RTL verkündet zum kommenden Jahr aus der Formel 1 auszusteigen. Damit liegen die Übertragungsrechte in Deutschland exklusiv bei dem Unternehmen aus Unterföhring.

Timo Glock als Formel-1-Fahrer

Fuhr 2004 und von 2018 bis 2021 in der Formel 1

Teams: Jordan, Toyota, Virgin, Marussia

Absolvierte 91 Grands Prix

Als TV-Experte seit 2016 tätig (RTL), ab 2021 bei Sky

Daher soll auch das Experten-Team mit Glock verstärkt werden. Als Rennfahrer war Glock 2004 und zwischen 2018 und 2012 in der Formel 1 aktiv. Seit mittlerweile vier Jahren fungierte er bei RTL an der Seite von Moderator Florian König als Experte.

Timo Glock wird im kommenden Jahr bei Sky zu hören sein. Foto: imago images / Pakusch

Diese Tätigkeit wird er nun also bei Sky fortsetzen. Nach Angaben des Senders wird sich Glock dabei mit Ralf Schumacher abwechseln, der ebenfalls als Experte tätig ist. „Ich freue mich auf die tolle Herausforderung und spannende Aufgabe bei Sky und ich bin glücklich darüber, dass ich die Expertenrolle weiterhin im TV in der Formel 1 ausüben darf“, heißt es von Glock in einer Mitteilung.

Wie die „Bild“ darüber hinaus berichtet soll dies auch das Aus für den bisherigen Experten Nick Heidfeld bedeuten. Der Ex-Pilot war noch am Wochenende für Sky im Einsatz und kommentierte beim Sakhir GP wohl sein letztes Rennen.

Sky lacht sich ins Fäustchen

Das Sky nun die exklusiven Rechte für die Formel 1 besitzt, dürfte dem Sender gehörig in die Karten spielen. Besonders das anstehende Debüt Mick Schumachers in der Königsklasse elektrisiert die deutschen Motorsport-Fans.

Schumi Jr. hatte sich in Bahrain die Meisterschaft in der Formel 2 gesichert, bereits einige Tage zuvor hatte Haas die Verpflichtung des Nachwuchsfahrers bekannt gegeben. (mh)