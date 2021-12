Sky: Formel 1 droht Problem – war DAS ein großer Fehler?

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Die Exklusivrechte an der Formel 1 waren für Sky ein echter Coup. Wer die Motorsport-Königsklasse sehen will, kommt am Pay-TV-Sender nicht mehr vorbei.

Nun zeigt sich jedoch: Für die Formel 1 ist der Sky-Deal ein zweischneidiges Schwert – das schon bald für ein großes Problem sorgen könnte.

Sky: Formel 1 verliert viele Zuschauer

Der Coup hatte bei Sky für Jubel gesorgt. Für vier Jahre sicherte sich der Pay-TV-Riese die exklusiven Rechte an der Formel 1.

Sky zeigt die Formel 1 seit dieser Saison exklusiv. Foto: imago images/Motorsport Images

Mit Erfolg: Die Sky-Zuschauerzahlen stiegen (fast) ohne RTL-Parallelübertragung deutlich an. Und das trotz des schlechten Abschneidens der deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher.

Während zahlreiche Motorsport-Begeisterte ein Sky-Abo abschlossen, kehrten viele andere der Königsklasse jedoch den Rücken.

+++ Formel 1: Renndirektor heftig in der Kritik – fällt ihm DAS jetzt auf die Füße? +++

Zuschauerzahlen brechen um mehr als die Hälfte ein

Seit Jahren verzeichnet die Formel 1 in Deutschland rückläufige Zuschauerzahlen, zu dieser Saison ist der Einbruch aber dramatisch. Die Quoten sind durch die „Bezahlschranke“ um über 50 Prozent abgesackt.

Die Fomel 1 vergab ihre Rechte exklusiv an Sky. Das könnte problematisch werden. Foto: imago images/HochZwei

Mehr als 75 Millionen Zuschauer sahen die 17 Rennen des Vorjahres bei RTL und Sky. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi steht bereits fest: Nicht einmal 35 Millionen werden es in dieser Saison sein.

Sky ist mit einem Quoten-Zuwachs von über 50 Prozent der Gewinner des Deals. „Unsere Ziele sind rundum erfüllt“, erklärt Sky-Manager Karl Valks gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Experte warnt vor „zunehmendem Verlust der Relevanz“

Der Formel 1 brachte der Wechsel eine Verdopplung der Rechte-Einnahmen. Doch Experten warnen, dass der kurzfristige finanzielle Erfolg böse Folgen haben könnte.

Sky ist das neue Zuhause der Formel 1. Foto: imago images/Future Image

„Eine Rennserie wie die Formel 1 macht sich langfristig durch den Schritt, nur im Pay-TV zu laufen, kaputt“, erklärte Medien-Experte Stefan Kürten in der „Sport Bild“. „Man reduziert selbst sein Publikum auf den harten Kern der Fans. Man bezahlt für höhere Rechteeinnahmen mit einem zunehmenden Verlust der Relevanz. Mittelfristig sorgt das dann für Unruhe bei den Sponsoren.“

„Die Formel 1 ist weg, na und?“

„Die Formel 1 muss sich auch sorgen, weil die Menschen ihren Sonntagnachmittag sicher auch anders gestalten können. Dort fällt es den Zuschauern gar nicht auf: Die Formel 1 ist weg, na und?“, sagte der Experte.

Schon jetzt ist der Zuschauer-Rückgang drastisch. Und das trotz einer extrem spannenden Saison und dem anfänglichen Schumacher-Faktor. Schon bald könnte die Formel 1 diese Entwicklung mit Sorge betrachten.