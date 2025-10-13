Sky hat wieder Grund zum Feiern! Coup auch bei der Formel 1

Es sind gerade schöne Zeiten, die Sky erlebt. Die Fußballsaison bietet in den meisten Ligen spannende und attraktive Spiele an, die viele Zuschauer vor dem Fernseher bringen. Das war beispielsweise in der Bundesliga der Fall, als dem Pay-TV-Sender Mega-Nachrichten erreichten (hier mehr dazu).

Und die guten Nachrichten hören für Sky nicht auf. Auch dank der Formel 1 darf gejubelt werden. Die Motorsport-Königsklasse geht in die heiße Phase der Saison und der WM-Kampf ist sehr spannend. Kein Wunder also, dass viele Fans einschalten und Top-Quoten einbringen.

Sky jubelt über nächsten Coup

Der Singapur-GP stand in der Formel 1 an: Die 20 Piloten kämpften auf der berühmt berüchtigten Stadtstrecke um wertvolle Punkte. Den Sieg schnappte sich George Russell vor Max Verstappen und Lando Norris. Der McLaren-Pilot konnte damit einige Zähler auf Spitzenreiter und Teamkollegen Oscar Piastri gut machen (alle Highlights zum Rennen gibt es hier).

Auch interessant: Julian Nagelsmann sollte ihn im Blick haben: Deutscher Profi ist in der MLS ein Star

Gut für Sky, dass das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde ziemlich spannend war. Denn der Grand Prix in Singapur brachte gleich zweistellige Zielgruppen-Quoten ein. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei mehr als elf Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent ist Sky am Sonntag zudem sehre erfolgreich gewesen und schaffte den Sprung in die Top 15 der erfolgreichsten Sender. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da offenbar ein Fehler im Sendeprotokoll vorliegt, berichtet von „Digitalfernsehen“.

Auch Quali hatte starke Quoten

Schon am Samstag beim Qualifying gab es starke Zahlen für Sky. Mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent konnte der Pay-TV-Sender punkten – mehr als RTL, das mit der Formel-1-Übertragung auf 10 Prozent Marktanteil kam. Alles in allem war es ein äußerst erfolgreicher Samstag für Sky.

Mehr Nachrichten für dich:

Denn auch dank der Bundesliga hatte Sky großen Grund zum Jubeln. Vor allem der FC Bayern und Borussia Dortmund lockten viele Fußballfans vor dem TV (hier mehr dazu).