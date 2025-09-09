Kurz nach Formel-1-GP in Monza ist es offiziell – Sky darf jubeln

Bei der karierten Flagge in Monza jubelte Max Verstappen – anschließend knallten die Korken auch bei Pay-TV-Riese Sky.

Die Formel 1 sorgt in Deutschland weiter für spannende Quoten-News – diesmal beim Europa-Finale 2025 in Monza! Sky durfte sich über extrem viele Zuschauer an den Bildschirmen freuen, die den spannenden Grand Prix in Italien verfolgten.

Sky bricht Zuschauer-Rekorde

Fans mussten auf Free-TV-Bilder vom Rennen verzichten, denn RTL zeigte nur das Qualifying live auf der Bezahlplattform RTL+ und kopierte dafür einfach das Sky-Signal. Also: Wer den Grand Prix sehen wollte, musste Sky einschalten.

Das zahlte sich für den Bezahlsender aus! Rund 729.000 Menschen verfolgten das Rennen live vor den Bildschirmen. Damit knackte Sky seinen bisherigen Saison-Rekord und überbot sogar positive Ergebnisse aus Budapest und Zandvoort. Nur das Monza-Rennen 2022 zog mit 800.000 TV-Zuschauern in den letzten Jahren noch mehr an.

Doch damit nicht genug: Dank zusätzlich 155.000 Streaming-Kunden stieg das Sky-Publikum 2025 auf satte 884.000 Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent fuhr der Sender den dritthöchsten Wert der Saison ein – und das bei allerbester Europa-Sendezeit! Nur Melbourne und Suzuka lagen wegen ihrer Frühstart-Zeiten im Marktanteil vorne.

Auch Baku live bei Sky

Das Monza-Hoch soll sich für Sky fortsetzen: Der nächste Grand Prix, 2025 in Aserbaidschan, wird exklusiv im Pay-TV gezeigt (hier mehr zur Übertragung). RTL hält sich erneut zurück und überträgt lediglich das Qualifying über RTL+ – wieder nur mit Sky-Signal.