Sky plant neues Sport-Format – DAS gab’s noch nie

Auf Kunden von Sky könnte schon bald ein neues Format vorkommen. Der Pay-TV-Riese plant für seine Formel-1-Übertragung eine Besonderheit – und die soll nach Möglichkeit schon in diesem Jahr umgesetzt werden.

Was beim Fußball geklappt hat, soll auch ein Versuch in der Formel 1 wert sein. Das Projekt Sky Next Generation soll künftig bei der Königsklasse des Motorsports ausprobiert werden. Das bestätigte ein Sky-Sprecher gegenüber dieser Redaktion.

Sky plant besondere Formel-1-Übertragung

Das Format „Sky Next Generation“ kommt in der Fußball-Bundesliga inzwischen regelmäßig zum Einsatz. Sky überträgt einzelne Spiele speziell für das junge Publikum – so auch am Samstag (11. März) das Revierderby Schalke – Borussia Dortmund. Unter anderem gibt es dort Kids-Reporter und Influencer, die vor allem das junge Publikum ansprechen.

Und genau das soll es bald auch bei der Formel 1 geben. Wie ein Sprecher des Pay-TV-Riesen gegenüber dieser Redaktion bestätigt, laufen die Planungen. Angepeilt ist die Umsetzung beim Großen Preis von Ungarn in Budapest (23. Juli). Zuvor soll es ein Casting für Kinder geben, die dann den Job der Kommentatoren und Reporter übernehmen.

Sky: Buschmann bald auch Formel-1-Kommentator?

Wer den Kids-Reportern als erfahrener Reporter zur Seite steht, ist noch nicht ganz klar. Beim Fußball ist es Frank Buschmann, der auch dem Formel-1-Format nicht abgeneigt wäre. „Es kann übrigens sein, dass ich auch in der Formel 1 mein Unwesen treiben werde“, verriet er in seinem Podcast „Lauschangriff“. Die Formel-1-Redaktion habe ihn schon angesprochen.

Noch ist die Sky Next Generation-Übertragung der Formel 1 nicht hundertprozentig fix. Die Planungen laufen noch. Eine Entscheidung über das Personal ist noch nicht gefallen. Ob Frank Buschmann oder ein ganz anderer Kommentator zum Einsatz kommt, ist also noch offen.