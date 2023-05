Sky: Entscheidung gefallen! Pay-TV-Sender sorgt für Formel-1-Hammer

Lange mussten die Formel-1-Fans auf diese Entscheidung warten, jetzt hat Sky endlich die erfreuliche Nachricht verkündet!

In der laufenden Saison müssen vier Formel-1-Rennen im frei empfangbaren Rennen übertragen werden. Sky vergibt bei der Motorsport-Königsklasse keine Sublizenz an einen Free-TV-Sender, sondern geht nun seinen eigenen Weg.

Sky sorgt für Formel-1-Hammer

Wie Sky mitteilt, werden nämlich mindestens zwei Rennen in dieser Saison auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport gezeigt. Außerdem können die Fans die Rennen auch auf der Homepage des Pay-TV-Senders und in der App, zusätzlich zu den kostenpflichtigen Übertragungen auf Sky Sport F1 und WOW, sehen.

„Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel 1 Live-Übertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen. Wir sehen uns mit unserer Berichterstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen“, erklärt Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland.

Bei den beiden Rennen handelt es sich um den Großen Preis der Emilia Romagna in Imola (San Marino) am 21. Mai und das Ungarn-Rennen auf dem Hungaroring am 23. Juli.

Pay-TV-Sender setzt Aktion fort

Der Pay-TV-Sender ist verpflichtet, insgesamt vier der 23 Rennen im frei empfangbaren Fernsehen auszustrahlen. Wann die beiden anderen Rennen im Free-TV zu sehen sein werden, wird auch noch bekanntgegeben. In der vergangenen Saison hatte man mit RTL einen Partnersender, allerdings gab es für dieses Jahr keinen Abnehmer, der bereit war, eine entsprechende Summe zu zahlen. So übernimmt das Unternehmen die Übertragung nun selbst.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Sky eine Sport-Veranstaltung auf YouTube überträgt. Vor Kurzem wurde das Stadtderby der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und FC St. Pauli (4:3) ebenfalls auf der Plattform übertragen – zur Freude vieler Fußballfans. Eine Aktion, die es vorher so noch nie gab. Nun dürfen auch Formel-1-Fans in den Genuss kommen, ein Rennen live auf YouTube zu verfolgen.