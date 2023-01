Sky: Tausende Kunden kriegen Post – und stehen jetzt vor einem Problem

Wer Sky schauen will, kann das über viele Wege tun. Eine vielgenutzte Empfangs-Art fällt bald aber komplett weg. Schon jetzt wird knallhart aussortiert – und viele Kunden stehen vor einem Problem.

Bereits vor einem Jahr hat Sky die Vergabe von CI+Modulen eingestellt. Nun geht es den verbleibenden Kartenlesern an den Kragen. Alle betroffenen Abonnenten werden angeschrieben und informiert, dass sie sich an eine neue Empfangsart gewöhnen müssen.

Sky sortiert CI+Module aus

Das CI+Modul gehört zu den komfortabelsten Wegen, um Pay-TV zu schauen. Kartenleser in den Fernseher, Smartcard rein, los geht’s. Fast alle neueren Fernseher verfügen über einen entsprechenden Schacht, der den Receiver und damit auch zusätzliche Fernbedienungen überflüssig macht.

Auch Sky wurde von vielen Kunden via CI+Modul geschaut. Das hat jedoch bald ein Ende. Schon seit Anfang 2022 gibt der Pay-TV-Anbieter keine neuen Module mehr raus. Nun werden die verbleibenden Geräte knallhart aussortiert.

Sky-Kunden müssen wechseln

Immer mehr Kunden berichten von Post im Briefkasten, in denen ihnen erklärt wird, dass sie bald einen neuen Weg brauchen, um Sky zu schauen. Sowohl der Pay-TV-Riese als auch Vodafone, seit der Unitymedia-Übernahme größter Kabel-TV-Anbieter in Deutschland, informieren die Kunden, dass bei ihnen die Unterstützung des CI+Moduls eingestellt wird. Und das nicht selten mit einer Frist von nur ein bis zwei Wochen.

Alternative für den linearen TV-Empfang ist meist nur der SkyQ-Receiver. Der wird zwar kostenlos zugesendet und bringt den Abonnenten zusätzlich die On-Demand-Inhalte. Nicht wenige haben sich aber bewusst für den Empfang ohne Receiver entschieden. Will man auf ein zusätzliches Gerät verzichten, bleibt nur der Sky-Streamingdienst „Wow“.

Und warum das Ganze? Sky erklärt den betroffenen Kunden, dass das mit Piraterie zusammenhängt. Im Schreiben heißt es: „Wir aktualisieren unsere Übertragungs- und Verschlüsselungstechnik, um die illegale Verbreitung unserer Inhalte zu verhindern.“

Du hast den Brief noch nicht bekommen? Ziemlich sicher dürfte er bald auch in deinem Postkasten liegen. Am besten bereitest du dich schon jetzt darauf vor und informierst dich über die für dich beste Alternative.