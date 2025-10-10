Chaos bei Sky-Konkurrent – es geht drunter und drüber

Große Verwirrung beim Basketballspiel zwischen Alba Berlin und Science City Jena! Zuschauer beim Sky-Konkurrent Dyn und bei Welt mussten geduldig bleiben: Rund 30 Minuten lang gab es keinen Kommentar.

Der Grund war kurios. Kommentator Johannes Hülstrung kam wegen einer Autopanne verspätet in der Jenaer Sparkassen-Arena an. Und das blieb nicht das einzige Problem bei der Übertragung.

Sky-Konkurrent Dyn mit Problemen

„Wenn die ersten Worte auf Sendung ein Bitten um Entschuldigung sind, dann ist gehörig was schiefgelaufen“, erklärte Hülstrung, als er sich schließlich ans Mikro setzte. Von diesem Moment an war aber volle Konzentration angesagt. Trotzdem zeichnete sich ab, dass der Sonntag noch weitere technische Probleme bereithalten würde.

Ab Mitte des dritten Viertels hakte es erneut: Zuschauer bekamen falsche Spielstände angezeigt oder gar keine Grafik-Einblendungen. Das sorgte auch in den sozialen Medien für Frust.

Der noch junge Sky-Konkurrent versucht seit einiger Zeit, sich auf dem Streaming-Markt zu etablieren. Seit dem Start wirbt Dyn groß mit hochwertigem, werbefreiem Live-Sport. Seit einiger Zeit hat er auch eine Kooperation mit der DFL (hier mehr dazu). Doch Probleme wie diese helfen dabei nicht. Die Fans hoffen derweil, dass ihnen bei den nächsten Spielen ein reibungsloses Erlebnis geboten wird. Auch mit der Installation von Montagsspielen hatte sich Dyn im Basketball keine Freunde gemacht.