Mega-News für Sky! Pay-TV-Sender darf sich freuen

Lange mussten die Fußballfans sich gedulden, seit Kurzem rollt endlich wieder der Ball. Bei Sky gab es den Saisonstart der 2. Bundesliga und am vergangenen Wochenende auch den Auftakt in die neue DFB-Pokalsaison.

Und die erste Runde verlief mehr als nur spannend. In vielen Spielen kam es zu Verlängerungen und sogar zum Elfmeterschießen. Gut für Sky: Denn das schraubte die TV-Quoten nach oben.

Sky freut sich über erste DFB-Pokalrunde

Worauf viele neutrale Zuschauer und auch TV-Sender wie Sky hoffen: Überraschungen, spannende Spiele und am besten auch viele Tore. Die gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26. Mit Werder Bremen ist ein Bundesligist rausgeflogen. Aus der 2. Liga verabschiedeten sich Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg.

Der Samstag bescherte über den ganzen Tag hervorragende Quoten, wie „DWDL“ berichtet. Die ersten Spiele ab 13 Uhr verfolgen im Schnitt 720.000 Fans. Der Marktanteil lag hier in Summe bereits bei 9,7 Prozent. Noch viel besser sah es in der Zielgruppe aus: Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 16,5 Prozent erzielt, in der klassischen Zielgruppe 14-49 sogar 22,1 Prozent. Während der Verlängerung stieg die Reichweite weiter auf 0,93 Millionen, die Marktanteile ebenfalls weiter, hier wurden bei den 14- bis 49-Jährigen schon 27 Prozent erreicht.

Besser wurde es dann ab 15.30 Uhr. Rund 980.000 Zuschauer sahen die Spiele. Mit 12 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 20,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 31,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war hier der Höhepunkt des Tages erreicht. Auch hier gab es einige Verlängerungen, dann waren aber nur noch 930.000 Fans mit dabei. Beim dritten Anstoßzeitpunkt um 18 Uhr waren im Schnitt noch 740.000 mit dabei. Der Marktanteil belief sich hier auf 5,8 Prozent insgesamt und 19,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe 14-49.

Auch Supercup mit guten Quoten

Der FC Bayern war zwar nicht im DFB-Pokal im Einsatz, dafür aber gegen den VfB Stuttgart im Supercup. Obwohl die Begegnung auch im Free-TV bei Sat.1 lief, hatte Sky mit 1,7 Millionen Zuschauern starke Quoten. Das sind 5,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 13,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen bei 10,2 Prozent.

Abgerundet wurde es dann am Montag (18. August) mit einigen weiteren spannenden Spielen – darunter auch dem BVB. Die Spiele um 18 Uhr erreichten in der 1. Halbzeit rund 570.000 Zuschauer, nach dem Seitenwechsel wurden es dann sogar 750.000 Fans. Zu dieser Zeit belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 12,7 Prozent. Die zweite Konferenz am Abend verfolgten bei Sky dann knapp 700.000 Personen. Auch abends lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,6 Prozent auf beachtlichem Niveau.

Quoten, über die sich Sky mehr als nur freuen darf. Der Pay-TV-Sender wird hoffen, dass es nun auch in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga so weiterlaufen wird.