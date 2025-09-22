Sky sorgt im Ausland für Hammer! Deutsche Fußball-Fans schauen neidisch hin

Seit Jahren haben viele Fußball-Fans ein großes Problem: Sie müssen sich für einige Ligen gleich mehrere Abonnements holen. So beispielsweise bei der Bundesliga, die sowohl bei Sky als auch bei DAZN läuft. Ein Umstand, der die Sportbegeisterten sehr nervt.

Anders sieht es in Österreich mit der Fußball-Bundesliga aus. Hierfür hat Sky jetzt eine Verlängerung verkündet. Im Vergleich zur deutschen Fußball-Liga werden die Partien nur beim Pay-TV-Sender gezeigt.

Sky verkündet Vertragsverlängerung

Die österreichische Liga bleibt langfristig bei Sky! Bis 2030 werden alle 195 Saisonspiele beim Pay-TV-Sender übertragen. Das ist das Ergebnis von intensiven Verhandlungen der vergangenen Wochen.

„Sky bleibt auch künftig das Zuhause des österreichischen Spitzenfußballs! Wir danken der Bundesliga und den Klubs für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte der ADMIRAL Bundesliga gemeinsam fortzuschreiben. Die Verlängerung unserer Partnerschaft bis 2030 ist ein starkes Signal für den Standort Österreich – und bringt gute Nachrichten für alle heimischen Fußballfans, denen wir weiterhin das beste Sport-Erlebnis bieten“, freut sich Michael Radelsberger, Geschäftsführer von Sky Österreich.

Nicht nur die 195 Spiele, die live und exklusiv übertragen werden, sind in dem umfangreichen Deal. Auch Highlights, In-Play-Clips sowie Social Media Nutzungsrechte konnte sich Sky dabei sichern. Das Ziel des Pay-TV-Senders sei es, den österreichischen Fußball nachhaltig zu stärken und noch mehr Fans jeden Alters dafür zu begeistern. Etwas neidisch schauen die deutschen Fußball-Fanatiker zum Nachbarland.

Deutsche Fans schauen neidisch hin

Denn die deutsche Fußball-Bundesliga gibt es schon seit einigen Jahren nicht nur bei Sky. Auch bei DAZN sind einige Spiele live zu sehen. In dieser Saison konnte sich der Sport-Streamingdienst sogar die Konferenz sichern.

Zwei Abonnements für eine Liga: Darüber sind die Fans gar nicht begeistert. Dass die Partien des deutschen Fußball-Oberhauses von nur einem Anbieter übertragen werden, wie es in Österreich der Fall ist, bleibt für Fußballbegeisterte in Deutschland nur ein Traum.