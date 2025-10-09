Kunden dürfen jubeln! Sky macht Mega-Verkündung offiziell

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und für die Sky-Kunden stehen interessante Wochen und Monate bevor: Neben viel Fußball und Formel 1 im Programm gibt es auch noch einen wichtigen Tennis-Wettbewerb, worauf sich schon viele Fans freuen.

Es geht nämlich um die ATP Finals in Turin, die am 9. November beginnen. Dafür hat sich Sky zwei Experten geschnappt, die den Tennis kennen wie wohl kaum ein anderer.

Sky verkündet Tennis-Hammer für die Fans

Er ist eine Tennis-Legende, gewann zahlreiche Titel als Spieler und war auch als Trainer von Novak Djokovic sehr erfolgreich. Viele deutsche Tennis-Fans werden schon wissen, um wen es geht: Boris Becker. Als Experte kennen ihn auch schon viele Sportbegeisterte, hier wird er nun auch bei Sky fungieren.

Der ehemalige Profi bestätigte das selbst beim Pay-TV-Sender. Schon im Sommer war er bei Wimbledon als Experte tätig, allerdings für Sky Italia. Nun wird er auch bei den ATP-Finals in Turin wieder am Mikro sein und berichten. Das Turnier startet am 9. November mit zahlreichen Superstars.

Becker wird dann von Donnerstag bis Sonntag (13. bis 16. November) als Experte und Co-Kommentator den letzten Spieltag der Gruppenphase, die Halbfinals und das Endspiel begleiten. Aber er ist nicht das einzige neue Gesicht.

Auch Petkovic als Kommentatorin dabei

Auch Andrea Petkovic wird Sky als Kommentatorin begleiten. Sie arbeitet schon seit zwei Jahren für den Pay-TV-Sender, war auch während der US Open schon als Expertin im Einsatz. Dieses Mal soll sie die Spiele kommentieren. Die Fans dürfen sich also bei den ATP-Finals auf einige Neuerungen gefasst machen.

Während Alcaraz und Sinner bereits sicher für die ATP Finals qualifiziert sind, ist bei den übrigen sechs Kandidaten noch nichts entschieden. Beide Tennisstars liegen deutlich über der diesjährigen Qualifikationsgrenze von 5.860 Punkten. Insgesamt acht Spieler werden bei den ATP Finals in Turin an den Start gehen.