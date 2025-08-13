Nicht auf Sky oder DAZN: Deutscher TV-Sender sorgt für Champions-League-Überraschung

Sobald der Fernseher angeht, stellt sich bei vielen Fußballfans die Frage: Sky oder DAZN – welcher Sender überträgt heute? Die beiden Pay-TV-Dienste liefern sich nicht erst seit diesem Jahr einen erbitterten Kampf um Fußball- und allgemeine Sportrechte. Doch steigt inzwischen ein neuer Konkurrent empor?

Zumindest wirft Sport1 bei der Übertragung der Champions-League-Qualifikation auch seinen Hut in den Ring. Der deutsche TV-Sender zeigte am Dienstagabend (12. August, 19 Uhr) Fenerbahce Istanbul – Feyenoord Rotterdam live im Free-TV. Und das Rückspiel der nationalen Fußballgrößen hatte jede Menge zu bieten.

Neue Konkurrenz für Sky und DAZN?

Feyenoord konnte das erste Aufeinandertreffen knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Doch im Rückspiel drehte Fenerbahce den Spieß um. Mit einem überzeugenden 5:2 triumphierten die Türken vor heimischer Kulisse. Und auch bei Sport 1 sorgte das Spiel für Grund zur Freude.

120.000 Personen ab drei Jahren schauten im Schnitt das CL-Quali-Spiel – rund 0,7 Prozent Gesamt-Marktanteil. Im Vergleich zum sonstigen Abendprogramm auf Sport1 ist das laut „digitalfernsehen.de“ eine leichte Steigerung. Auch die im Anschluss laufende Eigenproduktion des Senders „Darts Party“ konnte von den höheren Einschaltquoten profitieren.

Sport1 setzt auf Eigenproduktionen

Es wird sich zeigen, ob Sport1 dies bereits als Erfolg wertet, um in weitere Sportrechte zu investieren. Zuletzt zielte die Ausrichtung des Senders unter dem türkischen Medienunternehmen Acunmedya eher auf die Produktion eigener Shows ab. Die CL-Quali könnte da eine gefundene Abwechslung im sonst sehr umkämpften Fußballmarkt sein.

An der Vormachtstellung von Sky und DAZN rüttelt Sport1 damit sicherlich noch nicht. Doch in jedem Fall ist mit Übertragung der Champions-League-Qualifikation eine Überraschung gelungen, die den TV-Sender wieder mehr auf die Karte der Live-Berichterstattung im Fußball bringt.

Viele Fans stellen sich jetzt sogar die Frage, ob der deutsche Sender noch mehr Spiele der Qualifikation zeigen wird. Bei Fenerbahce könnte auch die Finalrunde interessant werden, da es dort gegen Benfica Lissabon um die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse gehen wird.