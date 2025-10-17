Sky lacht sich ins Fäustchen – bittere Nachricht für DAZN

Die Bundesliga-Saison 2025/26 brachte eine historische Änderung für Fußballfans mit sich: Sky überträgt am Samstagnachmittag erstmals seit 25 Jahren nicht mehr die beliebte Konferenz und die Einzelspiele parallel. Grund dafür ist die neue Rechtevergabe. Die Konferenz läuft nun exklusiv bei DAZN, während Sky sich voll auf die Einzelspiele konzentriert.

Für die Zuschauer bedeutet das eine grundlegende Veränderung. Fans müssen sich entscheiden: Konferenz bei DAZN oder Einzelspiele bei Sky? Trotz der Trennung konnte Sky offenbar dennoch viele Zuschauer halten. In der letzten Saison erreichte Sky samstags durchschnittlich 1,55 Millionen Fans, inklusive Konferenz und Einzelspielen. In der aktuellen Saison sind es bislang im Schnitt 1,28 Millionen – ein Rückgang um nur 230.000 Zuschauer. Das berichtet die „Sport Bild„.

So läuft die Konferenz bei DAZN

Und es kommt noch besser: Denn der Pay-TV-Riese (der von RTL übernommen werden soll) gewinnt den Quotenkampf gegen DAZN bisher. Der Streaminganbieter verzeichnete an den ersten fünf Spieltagen der neuen Saison eine durchschnittliche Nettoreichweite von 747.000 – und damit deutlich weniger als der Konkurrent. Kritiker, die sagen, die Konferenz sei immer unattraktiver geworden, weil die Spitzenteams vermehrt zu anderen Zeiten spielen, fühlen sich bestätigt.

Auch spannend: Sky hat wieder Grund zum Feiern! Coup auch bei der Formel 1

Trotzdem zeigt sich DAZN wohl zufrieden, da die Reichweite der Konferenz größer ist als bei den Freitagsspielen, die man bis vergangene Saison übertrug.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Sky-Reichweite auch am Freitag

Sky hingegen holte sich das Freitagsspiel zurück ins Programm. Das neu inszenierte „Flutlicht-Freitag“-Format scheint bisher ein Erfolg zu sein. Im Schnitt schalten 1,1 Millionen Zuschauer ein – eine deutliche Steigerung zu den 523.000, die DAZN im Vorjahr für das gleiche Paket verzeichnete. Besonders beliebt sind Spiele mit attraktiven Paarungen, die Sky sich dank eines neuen Wahlrechts gezielt aussuchen kann.