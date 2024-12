Sky, DAZN & Co.: Konkurrent zieht plötzlich die Blicke auf sich

Mit Spannung verfolgen die Fußballfans den Kampf um die Bundesliga-Rechte (hier mehr). Wer zeigt ab nächster Saison wann die Spiele live? Sky, DAZN oder am Ende gar ein neuer Anbieter?

Doch nicht nur um die Bundesliga wird gepokert. Viele Sportrechte sind hart umkämpft. Ein Konkurrent von Sky, DAZN & Co. hat sich die TV-Rechte an einem nagelneuen Wettbewerb gesichert, der schon bald dem klassischen Fußball gefährlich werden will. Dort steht nun die Entscheidung an.

Sky, DAZN & Co.: Neuer Konkurrent schnappt sich neuen Wettbewerb

Während die großen Player noch um die 15 Bundeliga-Pakete kämpften, hat ein anderer Anbieter bereits zugeschlagen. PlutoTV ist vielen Zuschauern noch unbekannt, hat aber Großes vor. Gerade im Sport, wo der Anbieter zuletzt mit einem umfassenden Sponsoring bei Borussia Dortmund überraschte (hier mehr). Der Clou: Das Streamingportal, hinter dem mit Paramount ein Mega-Medienkonzern steckt, ist kostenlos und nur durch Werbung finanziert.

Im August schnappte sich der Anbieter die Übertragungsrechte an einem ganz neuen Wettbewerb: der Icon-League. Das Hallenfußball-Turnier wurde von Weltmeister Toni Kroos und Influencer-Star Elias Nerlich ins Leben gerufen und ein komplett revolutioniertes Regelwerk. Kürzere Spieldauer, mehr Action und Show sowie zahlreiche Stars aus dem Profifußball – gerade jüngeren Fans gefällt das Turnier.

PlutoTV zeigt Finale der Icon League

Nun steht erstmals in der noch jungen Geschichte des Wettbewerbs die Titel-Entscheidung an. Am 1. September war die Saison gestartet, mit einem „Final Eight“ geht sie am 15. Dezember zu Ende. Und PlutoTV rechnet sich dabei mit den exklusiven Übertragungsrechten einiges aus. Seit ihrer Premiere habe die Fußballiga „für große Begeisterung gesorgt und sich schnell zu einem Highlight im Sportkalender entwickelt“, sagt der Anbieter.

Der große Showdown in München ist gespickt mit Stars. Antonio Rüdiger, David Alaba, Alphonso Davies, Simon Terodde und viele mehr stehen mit ihren Teams im Finale. Wenn sie um den Titel kämpfen, werden sicherlich auch Sky, DAZN & Co. aufmerksam zuschauen. Denn viele behaupten: Wettbewerben wie der Icon League gehört im Fußball die Zukunft.