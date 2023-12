Sky und DAZN spitzen die Ohren – Konkurrent schnappt sich Rechte für neue Liga

Wenn es um neue Sportrechte geht, sind Sky und DAZN immer ganz vorne bei den Interessenten mit dabei. Die beiden Unternehmen sicherten sich zuletzt immer wieder neue Wettbewerbe für ihre Kunden. Der Pay-TV-Sender verkündete kürzlich sogar einen Hammer-Deal (hier mehr dazu), den es so vorher noch nie gab.

Doch es gibt auch noch andere Sport-Wettbewerbe, für die sich Sky und DAZN zunächst wohl nicht interessieren und erst später bei der Vergabe einsteigen könnten. Dies ist beispielsweise bei der neuen „Baller League“ in Zukunft vielleicht der Fall. Ein Konkurrent schnappte sich dort die Rechte.

Sky und DAZN spitzen die Ohren

Wenn in wenigen Wochen die neue „Baller League“ startet, dann werden die Fußballfans diesen Wettbewerb nicht auf Sky oder DAZN sehen. Die Liga, die nicht weniger als eine „neue Ära des Fußballs prägen“ soll, hat einen Vertrag mit Seven.One Entertainment unterschrieben.

„Die Baller League ist ein enorm spannendes Projekt und wir freuen uns nicht nur wegen der großen sportlichen Namen wie Lukas Podolski, Mats Hummels oder Alisha Lehmann und Kevin-Prince Boateng auf den gemeinsamen Weg. Es wird neu, schnell und sicher auch mal wild werden“, verspricht Gernot Bauer, Chefredakteur von „ran“.

Die Spiele werden bei „ran“, ProSieben Maxx und Joyn übertragen. Alle 66 Spiele sowie das Final Four werden bei Joyn gestreamt. Montags zeigt ProSieben Maxx zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr das Top-Spiel. Die Liga sei „intensiv, innovativ und interaktiv. Die Verbindung aus hochwertigem Sport und der Streaming-Welt ist wie gemacht für Joyn“, freut sich Content-Chef Thomas Münzner.

„Baller League“ bei ProSieben Maxx, Joyn und „ran“

Wie sind die Regeln dieser neuen Fußballliga? Bei der „Baller League“ gehen zwölf Teams an den Start, an elf Spieltagen ist jedes dieser Teams im Einsatz. Fußballfans können sich jeden Montag also auch eine geballte Anzahl von sechs Spielen in Folge freuen. Gespielt wird mit sechs gegen sechs auf einem Indoor-Kleinfeld. Die Teams bestehen neben den Team-Kapitänen, die unter anderem Sportler oder bekannte Twitch-Streamer sind, auch aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars.

Sky und DAZN werden das Treiben in Zukunft ganz genau verfolgen, was aus dieser neuen Fußball-Idee in Deutschland wird. Bei einem großen Erfolg dürfte sich in Zukunft auch bei diesem Wettbewerb ein Rechte-Poker anbahnen.