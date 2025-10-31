Angriff auf die Champions League? Apple-Verkündung lässt Sky, DAZN & Co. aufschrecken

Noch in diesem Jahr werden die TV-Rechte für die Champions League neu vergeben. Ein heißer Poker bahnt sich an. DAZN und Prime wollen ihre Rechte verteidigen, Sky will zurück ins Geschäft und so mancher Streamingriese den ersten großen Coup landen.

Schon vor dem Start der Rechte-Ausschreibung lässt Apple jetzt mit einer Verkündung aufhorchen, die auch die Champions League betrifft. Sie dürfte Sky, DAZN, Prime & Co. aufschrecken lassen – führt der Tech-Konzern etwas im Schilde?

Apple-Angriff auf die Champions League?

Die großen Streaming-Giganten drängen immer mehr auf den Sportrechte-Markt. Prime hat sich schon bei der letzten Vergabe ein Königsklassen-Topspiel pro Spieltag gesichert. Netflix zeigt bereits einzelne Events live, bekommt damit großen Zuspruch und baggert in den USA auch an der Formel 1 herum. Und auch AppleTV+ ist bereits in den Markt eingestiegen, zeigt sowohl in den USA als auch in Deutschland und weiteren Ländern beispielsweise die MLS oder Baseball.

+++ DAZN mit Abopreis-Ansage – sie lässt Sky sofort aufschrecken +++

Längst hat sich bei ihnen herumgesprochen: Sport-Übertragungen sind ein Zuschauer- und Abo-Magnete. Und so gehen Fans wie Experten davon aus, dass sich die großen Player auch für die anstehende Champions-League-Vergabe einen Plan zurechtlegen. Geht Apple etwa jetzt schon den ersten Schritt?

Sky, DAZN, Prime & Co schauen genau hin

„Apple Sports“ ist in den USA bereits eine beliebte App für Livescores, Ergebnisse und Tabellen. Nun weitet der Konzern das Angebot auch nach Europa aus – und nimmt dabei auch die Champions League ins Programm. Pikant: In Amerika nutzt Apple die App auch, um auf eigene Live-Übertragungen hinzuweise. Über einen prominent platzierten Button kommt man direkt in den Stream zu AppleTV+.

Schau auch mal hier:

Ob der Sprung über den großen Teich mit der bevorstehenden Rechtevergabe in der Königsklasse zu tun hat? Zumindest der zeitliche Zusammenhang dürfte Sky, DAZN, Prime & Co. aufschrecken lassen. Obendrein soll die UEFA für die Vergabe eine drastische Änderung planen, die Streamingriesen wie Apple oder auch Netflix die Tür weit öffnet: Künftig soll man auch internationale bis hin zu weltweiten Paketen schnüren können, um sich auf all seinen Märkten ausbreiten zu können.