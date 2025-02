Sky verkündet nächsten Coup – jetzt darf es jeder wissen

Nicht nur die deutschen Fußball-Klubs wie der FC Bayern München arbeiten aktuell mit Hochdruck an ihrer Personallage, sondern auch bei Sky werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Jetzt konnte der Pay-TV-Sender den nächsten Deal unter Dach und Fach bringen.

Wie Sky am Montag (17. Februar) in der Sendung „Glanzparade“ mitteilte, wird Kommentator Frank Buschmann auch in den kommenden Jahren für den Sender am Mikrofon stehen. Der Vertrag mit dem 60-Jährigen wurde verlängert.

Sky verlängert mit Frank Buschmann

Schon seit 2017 zählt Frank Buschmann zu den prägendsten Stimmen der Bundesliga-Übertragung von Sky. Regelmäßig ist er in den Bundesliga-Konferenzen zu hören. Zudem ist er seit September 2021 regelmäßig montags abends im Talkformat „Glanzparade“ zu sehen und wird der Sendung auch in Zukunft treu bleiben.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport, sagt zu der Vertragsverlängerung: „Frank Buschmann ist eine Kommentatoren-Legende und kombiniert auf ideale Weise Fachkompetenz und Unterhaltung. Das zeigen uns seit vielen Jahren die Zuschauerreaktionen und Umfragen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Buschi eine prominente Stimme von Sky Sport bleibt und auch ich meine langjährige Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen kann.“

Erst vor kurzem hatte Sky bereits einen wichtigen Deal unter Dach und Fach gebracht. Der Topspiel-Kommentator Wolff Fuss hat seinen Vertrag verlängert. Gemeinsam mit Fuss und dem Kollegen Thomas Wagner wird Buschmann auch das Format „Glanzparade“ fortsetzen.

Großteil der Bundesliga bei Sky

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Sky zeigt das Freitagabendspiel, alle Samstagspartien im Einzel inklusive des Topspiels sowie alle Zweitliga-Spiele live. Die Samstagskonferenz und die Sonntagsspiele laufen bei DAZN.