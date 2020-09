Sky Bundesliga: Neuheit bei der Übertragung! Pay-TV-Sender verkündet jetzt, dass...

Sky: Bei der Bundesliga-Übertragung gibt's was Neues!

Die Kunden von Sky dürfen sich über Neuigkeiten freuen!

Der Pay-TV-Sender hat jetzt einen Neuzugang verpflichtet. Ab der kommenden Saison wird bei der Bundesliga-Übertragung von Sky ein neuer Experte mit am Tisch sitzen. Ex-Bundesliga-Coach Martin Schmidt verstärkt das Team.

Sky vergrößert Bundesliga-Experten-Team

Schon in der vergangenen Saison ging Sky mit einem großen Expertenteam in die Bundesligasaison. Mladen Petric, Rene Adler, Heribert Bruchhagen, Hannes Wolf und Ewald Lienen waren dabei. Hannes Wolf wird aber wohl nicht mehr im TV auftreten, er ist mittlerweile Trainer beim KRC Genk.

Die freigewordene „Trainer“-Stelle hat der Pay-TV-Riese jetzt aber mit einem neuen Gesicht der Bundesliga besetzt. Martin Schmidt wird in Zukunft die Spiele aus dem Sky Studio analysieren. Beim Topspiel bleibt wohl Lothar Matthäus der Experte.

„Der gebürtige Schweizer Martin Schmidt ist bekannt für seine besondere Einschätzung von Bundesliga-Spielen und stand bei seinen Trainerstationen immer für mutigen Offensiv-Fußball“, schreibt Sky über seinen neuen Experten.

Neuer Experte bei Sky: Ex-FCA-Coach Martin Schmidt. Foto: imago images/Sven Simon

Das ist der neue Experte

Martin Schmidt begann seine Bundesliga-Karriere als Trainer beim FSV Mainz 05. Der Schweizer wurde damals von Thomas Tuchel nach Mainz geholt und trainierte dort zunächst die U23. 2015 wurde er schließlich zum Cheftrainer der Profis befördert. Mit Mainz feierte er die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League.

Anschließend trainierte er für etwas mehr als ein halbes Jahr den VfL Wolfsburg. Zuletzt war Schmidt beim FC Augsburg angestellt, musste am 28. Spieltag aber seinen Platz an der Seitenlinie räumen und ist seitdem vereinslos.

Diese Spiele zeigt Sky

In der kommenden Spielzeit zeigt Sky weiterhin alle Spiele am Samstag und die Sonntagsspiele um 15:30 und 18 Uhr. DAZN besitzt die Bundesliga-Rechte für den Freitag, Sonntagmorgen und Montagabend.

Ab der Saison 2021 ändert sich das erneut. Sky überträgt dann den kompletten Samstag der Bundesliga und hält weiterhin die Rechte an der 2. Bundesliga. DAZN übernimmt die Spiele am Freitag und am Sonntag.

Sky verkündet Zusammenarbeit mit...

Erst vor kurzem hat Sky seine Zusammenarbeit mit einer echten Bundesliga-Legende angekündigt: Claudio Pizarro ist jetzt bei Sky zusehen. In welcher Funktion, erfährst du hier! (fs)