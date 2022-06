Sky: Free-TV-Hammer! Bundesliga-Fans schauen ganz genau hin

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Das Gezerre um die TV-Rechte am Spitzen-Fußball nimmt kein Ende. Sky, DAZN, Prime… immer mehr Abos müssen abgeschlossen werden, wenn man die großen Spiele sehen will.

Nun dürften viele Fußball-Fans aufhorchen. Bei unseren Nachbarn hat Sky ein Zugeständnis gemacht, das es so lange nicht mehr gegeben hat. Hat auch die deutsche Bundesliga Chancen auf eine Rückkehr ins Free-TV?

Sky verkündet Free-TV-Einigung

Die Bundesliga live im Free-TV? Das gibt es in Deutschland kaum – und nur durch Auflagen der DFL. Der Verband bestimmt, dass das „Rechtepaket E“ ohne Abo zu sehen sein muss. Derzeit hält Sat.1 die Rechte an den Freitagsspielen am 1., 17. und 18. Spieltag sowie der Relegation.

Alle anderen Spiele zeigen die Pay-TV-Riesen Sky und DAZN – und denken nicht im Traum daran, der frei empfangbaren Konkurrenz etwas abzugeben.

Sky Austria gibt ORF Spiele der Bundesliga ab

Oder etwa doch? Eine kleine Hoffnung auf mehr Bundesliga im Free-TV macht vielen nun eine überraschende Entwicklung in Österreich.

Sky hat für eine Free-TV-Überraschung gesorgt. Foto: imago images/Future Image

Dort hält Sky eigentlich die Exklusivrechte an allen 195 Liga-Spielen. Nun aber hat der Pay-TV-Riese dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF vier Spiele abgegeben. Ganz freiwillig!

Sublizenz über vier Partien

Sky und ORF haben nach der jüngsten Rechtevergabe eine Einigung über eine Sublizenz verkündet. Vier Partien der österreichischen Bundesliga, die Sky eigentlich exklusiv zeigen darf, laufen ab nächster Saison parallel auch frei empfangbar.

-------------------------------

Top-News zu Sky:

Sky lässt Bombe platzen – radikale Änderung betrifft tausende Kunden

Sky: Kult-Kommentator erklärt Abschied – „Unfassbar langweilige Gleichmacherei“

Sky krempelt das Programm um – der Grund ist ernst

-------------------------------

Licht am Ende des Tunnels für alle Fußballfans ohne Abo? Nach Jahren ohne Bundesligaspielen im Free-TV kehrt die österreichische Bundesliga jetzt dorthin zurück. Welche Spiele gezeigt werden, besprechen Sky und ORF gemeinsam.

+++ Sky verkündet Sportrechte-Deal – „Großer Gewinn für die Fans in Deutschland“ +++

„Sportrechtemarkt bekanntermaßen sehr umkämpft“

„Der Sportrechtemarkt ist bekanntermaßen sehr umkämpft. Für den ORF ist die Berichterstattung über die heimische Bundesliga ein wesentlicher Bestandteil in allen ORF-Medien. Umso erfreulicher ist die Einigung mit Sky Österreich über die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, freut sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Sein Kollege, Sky-Austria-Chef Neal O’Rourke, lobt das ORF als „strategischen Partner“.

Gute Nachricht für Österreichs Fußballfans! Der ORF berichtet bis 2026 von der @oefbl - mit vier Livespielen pro Saison. #Fußball #AdmiralBLhttps://t.co/AJreE5u0l4 — ORF (@ORF) June 7, 2022

Gibt es Hoffnung, dass auch in Deutschland mehr Bundesliga im Free-TV zu sehen ist? Kaum! Die Rechte sind noch bis 2025 fest an Sky und DAZN vergeben, eine Sublizenzierung mitten in der Rechteperiode ist unwahrscheinlich. Und auch danach sollten sich die Fans nicht zu viele Hoffnungen machen.