Sky feiert irren Bundesliga-Coup – jetzt darf es jeder wissen

Das sind Nachrichten, die Sky sehr gefallen werden! Der Pay-TV-Sender hat nämlich nach dem vergangenen Bundesliga-Wochenende großen Grund zum Jubeln. Nach der Länderspielpause haben die Fußball-Fans es sichtlich vermisst, ihren Lieblingsklub wieder spielen zu sehen.b

Und der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte auch ziemlich viel zu bieten: viele Tore, spannende Duelle und auch Aufregermomente. Das bescherte alles in allem Sky richtig gute Quoten.

Sky mit Mega-Quoten

Je spannender der Spieltag, desto erfreulicher sind die Nachrichten für Sky. Die Quoten waren schon an den ersten beiden Spieltagen gut, am 3. Spieltag schalteten noch mehr Zuschauer ein. Wie der Sender mitteilte, verfolgten insgesamt 3,97 Millionen Zuschauer die Live-Übertragungen am Freitag und Samstag. Das sind nochmal rund eine halbe Million mehr als an den Spieltagen eins und zwei.

Das ist nicht nur der bislang erfolgreichste Spieltag der bisherigen Saison, sondern auch gleichzeitig das reichweitenstärkste Bundesliga-Wochenende seit dem 4. November 2023, als unter anderem Borussia Dortmund und der FC Bayern München im Topspiel aufeinandertrafen.

Der Pay-TV-Sender erklärt, dass wie schon an den ersten beiden Spieltagen, zu jeder der drei Anstoßzeiten die Million geknackt wurde. 1,10 Millionen Zuschauer verfolgten den „Flutlicht-Freitag“, inklusive des neuen Bundesliga-Erlebnisses „My Matchday“ 1,41 Millionen Zuschauer die Einzelspiele am Samstagnachmittag.

Pay-TV-Sender darf sich freuen

Weitere 1,45 Millionen Sky-Zuschauer schalteten beim Topspiel zum Abschluss des Bundesliga-Samstags ein. Damit war das erste Duell zwischen Bayern München und dem HSV seit über sieben Jahren die reichweitenstärkste Bundesliga-Anstoßzeit der bisherigen Saison.

Der Sender erklärt, dass die durchschnittliche Reichweite pro Spieltag in dieser Saison um 38 Prozent über dem Durchschnittswert der vergangenen drei Saisons liegt. Da wird das Unternehmen hoffen, dass es weiterhin so erfolgreich läuft. Auch Konkurrenz DAZN hatte Grund zum Jubeln. Hier erfährst du mehr dazu.