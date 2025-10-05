Sky jubelt über Bundesliga-Coup – jetzt darf es jeder wissen

Es war ein vollgepackter Fußball-Samstag, gespickt mit Topspielen. Wie an jedem Bundesliga-Samstag ab dieser Saison lieferte Sky alle Einzelspiele ab 15:30 Uhr – in diesem Jahr jedoch ohne die Konferenz.

Mit Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Nachmittag und dem Kracher Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern um 18:30 Uhr gab es gleich zwei echte Highlight-Spiele. Dank dieser Partien konnte sich Sky über hervorragende Quoten freuen.

Sky feiert Super-Samstag

Ab 15:30 Uhr zeigte Sky am Samstag vier Einzelspiele: BVB – Leipzig, Leverkusen – Union Berlin, Bremen – St. Pauli und Augsburg – Wolfsburg. In der Konferenz können Zuschauer diese Spiele in diesem Jahr zwar nicht mehr sehen, dafür gibt es aber neue Optionen wie beispielsweise „Multiview“ (hier mehr dazu).

Doch der Verlust der Konferenz scheint Sky kaum zu schmerzen. Denn der Pay-TV-Sender sicherte sich am Samstag einen starken Marktanteil von 21,7 Prozent beim Publikum ab drei Jahren – und das ohne Einberechnung der Streams oder Out-of-Home-Nutzung. 1,09 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten am Nachmittag ein.

Auch die Formel 1 beschert gute Zahlen

Noch mehr Zuschauer gab es am Abend: Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München verfolgten durchschnittlich 1,29 Millionen Menschen ab drei Jahren. Auch die ARD-Traditionssendung „Sportschau“ konnte sich am Bundesliga-Samstag freuen, denn 3,50 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Aber Sky profitierte am Samstag nicht nur von der Bundesliga. Auch das Qualifying der Formel 1 sorgte für starke Zahlen. Mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent konnte Sky punkten – mehr als RTL, das mit der Formel-1-Übertragung auf 10 Prozent Marktanteil kam. Alles in allem war es ein äußerst erfolgreicher Samstag für Sky.