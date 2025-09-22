Sky verkündet Bundesliga-Neuerung – diese Kunden dürfen sich besonders freuen

Mit dieser Neuerung will Sky in Zukunft schon beim jüngsten Publikum punkten. Denn nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder interessieren sich bekanntermaßen für Fußball. Und hier will der Pay-TV-Anbieter ansetzen.

Im Oktober startet ein brandneues Format: der „Sky Sport Bundesliga Kids Club“. Dieser richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren und setzt auf eine Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung. Wie das aussehen wird?

Sky mit Angebot für Kinder

Diese Verkündung machte der Bundesliga-Rechteinhaber im Rahmen des Weltkindertages am vierten Spieltag. Los gehe es mit dem Kids Club demnach im Nachgang des Topspiels zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Dieses findet am 18. Oktober statt.

Die erste Folge des neuen Formats soll zwei Tage später (20. Oktober) verfügbar sein. Diese wird ab 12 Uhr auf allen Sky Sport Plattformen sowie den Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Wer also fußballbegeisterte Kinder hat, für den könnte das Angebot interessant sein.

Worum geht es im Kids Club?

Und was erwartet die Kinder im Grundschulalter? Beim Kids Club handelt es sich um Fußball-Highlight-Format speziell für Kinder in jungen Jahren. Dieses soll sich durch schnelle Clips und Highlights des vorangegangenen Bundesliga-Spieltags auszeichnen, die „kindgerecht in kurzer, knackiger Form erklärt werden“, verrät „Sky„.

„Mit einer Kombination aus Unterhaltung und Wissensvermittlung sollen junge Zuschauer spielerisch an Fußball herangeführt werden“, heißt es zudem. „Moderiert“ wird das neue Format im Übrigen nicht von realen Personen, sondern von animierten Charakteren.

Sky geht nächsten Schritt

Für den Pay-TV-Anbieter ist es der nächste Schritt bei dem Versuch, jüngere Zielgruppen mit einem altersgerechten Programm anzusprechen. Mit „Sky Next Generation“ bot man bei Fußball und Formel 1 in der Vergangenheit bereits jungen Nachwuchs-Kommentatoren und -Reportern eine Bühne. Dieses Programm richtete sich an Jugendliche. Jetzt sind noch jüngere Kinder dran.