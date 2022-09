Sky kopiert Idee von US-Sender – und sorgt für Novum

Vorberichterstattung mit Spongebob Schwammkopf, Schleim-Monster auf dem Spielfeld und jede Menge Comic-Helden – damit sorgte Nickelodeon in den USA für Gesprächsstoff. Sky will jetzt offenbar nachziehen.

Zwei Spiele der American Football-Liga NFL hat Nickelodeon bereits kindergerecht ausgestrahlt, ein drittes Match wird dieses Jahr folgen. Auf den Spuren des Kindersenders wandert jetzt auch Sky. Der Pay-TV-Sender plant eine kindergerechte Berichterstattung des Topspiels Borussia Dortmund und FC Bayern München.

Sky zeigt Bundesliga-Topspiel für Kids!

Schleim-Monster und Spongebob Schwammkopf bei einer Bundesliga-Übertragung? So weit wird es bei Sky wohl nicht kommen. Dennoch will der Sender mit einem gesonderten Live-Stream vor allem das junge Publikum an Bord holen.

„Bei der Übertragung wird es viele spannende Geschichten rund um das Spiel geben, die insbesondere die Kleinen vor den Bildschirmen ansprechen. Es wird viele kindgerechte Rubriken geben und zum Einsatz kommen auch zwei Kinderreporter, welche die Spieler und Offiziellen der beiden Mannschaften interviewen“, heißt es bei Sky.

Für das neue Format hat der Pay-TV-Sender unter anderem Fußball-Freestyler Marcel Gurk und die Athletin und Moderatorin Imke Salander an Bord geholt. Sie werden das Spiel aus dem Signal Iduna Park moderieren.

BVB vs. Bayern als „einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie“

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland, sagt: „Die Fußball-Bundesliga bietet Woche für Woche eine tolle Unterhaltung für Groß und Klein. Und gerade die jungen Zuschauer wollen wir mit unserer Übertragung nun auf besondere Art und Weise ansprechen und somit den deutschen Klassiker zum einzigartigen Erlebnis für die ganze Familie machen. Ich freue mich darauf und danke der DFL für die enge Zusammenarbeit.“

Geplant sind neben Kinder-Reportern auch kinderfreundliche Grafiken. Wie die Übertragung von Sky am Ende aussieht, zeigt sich am 8. Oktober, wenn der BVB zum Topspiel die Bayern empfängt.