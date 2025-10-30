Sky-Hammer perfekt! Pay-TV-Sender lässt Konkurrenz hinter sich

Der DFB-Pokal bleibt ein echter Quoten-Hit! Schon am Dienstag sorgte das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im ZDF für starke Zahlen. Fast fünf Millionen Fans schalteten ein, um das Achtelfinale live zu verfolgen – ein hervorragender Auftakt für die Pokal-Woche.

Am Mittwoch legte das Erste dann noch einen drauf. Das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München lockte im Schnitt 5,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Damit war die Live-Übertragung die meistgesehene Sendung des gesamten Tages. Der Gesamt-Marktanteil: beeindruckende 24,6 Prozent. Auch Sky durfte jubeln.

Sky punktet trotz Free-TV-Übermacht

Auch bei den Jüngeren war das Pokal-Highlight ein echter Volltreffer. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 1,35 Millionen Fans ein – das entspricht einem hervorragenden Marktanteil von 30,1 Prozent. Selbst die „Tagesthemen“, die in der Halbzeitpause liefen, hielten mit 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sensationell gut mit.

Bemerkenswert: Trotz der starken Free-TV-Konkurrenz konnte auch Sky kräftig punkten. Ab 20.45 Uhr erreichte der Pay-TV-Sender in der Zielgruppe weitere 10,2 Prozent Marktanteil – ein Wert, mit dem Sky alle frei empfangbaren Sender hinter sich ließ. Damit war Sky am Mittwochabend klar unter den Gewinnern des Quotenrennens.

Starke Zahlen für Pay-TV-Sender

Insgesamt verfolgten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren das Spiel bei Sky. Damit landete die Pokal-Übertragung auf Platz fünf der meistgesehenen Sendungen des Tages in dieser Altersgruppe. Auch insgesamt konnte Sky überzeugen: 860.000 Fans sahen dort das Achtelfinale live – ein Spitzenwert für den Pay-TV-Sender.

Und das Beste: Schon ab 18 Uhr war für Sky richtig Musik drin. Auch zu dieser frühen Zeit knackte der Sender zweistellige Marktanteile – ein starkes Signal für das stetig wachsende Fußballpublikum bei Sky. Der DFB-Pokal hat damit einmal mehr gezeigt, dass Spannung, Tradition und Emotionen auch im TV beste Quoten-Garanten bleiben.