Sky und ARD-Sportschau: TV-Hammer! Jetzt ist es offiziell

Des einen Leid ist des anderen Freud: Der FC Bayern München hat sich in der Bundesliga am 28. Spieltag heftig blamiert, verlor beim „kleinen“ 1. FC Heidenheim mit 2:3 – und das nach 2:0-Führung. Für Sky und die ARD war diese Blamage ein großer Erfolg.

Dank der Bayern-Pleite können sich sowohl Sky als auch die ARD-Sportschau über absolute Traumquoten freuen. Es schalteten so viele Zuschauer ein, wie schon lange nicht mehr.

Sky und ARD-Sportschau jubeln dank Bayern-Blamage

1. FC Heidenheim gegen Bayern München – das ist eigentlich nicht die Partie, bei der man Rekordquoten erwartet. Dank einer überragenden Aufholjagd des Provinzklubs gegen den Rekordmeister war es dieses Mal aber anders.

+++ FC Arsenal – Bayern München im TV und Livestream: Hier siehst du den Champions-Leauge-Kracher live +++

Nach Informationen des Medienportals „DWDL“ schalteten am Samstagnachmittag bei Konferenz und Einzelspiel rund eine Million Zuschauer ein – nicht mit einberechnet sind die Zuschauer über die Streamingplattform SkyGo und den Fußball-Kneipen. Das sind rund 24,8 Prozent Marktanteil – der beste Samstag-Nachmittag in dieser Saison. Allein die Pleite der Bayern in Heidenheim erzielte dabei eine starke Quote von 9,5 Prozent.

Sportschau feiert Saisonbeswert

Und auch die ARD-Sportschau sahnte am Samstag dank der Bayern-Blamage richtig ab. Die erste Ausstrahlung im Free-TV erzielte 23,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt 3,63 Millionen Menschen sahen zu. Saisonbestwert. Ähnlich stark waren die Werte bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Dort kam die Sportschau auf 21,6 Prozent (0,55 Millionen Zuschauer) – der beste Wert seit Oktober 2023.

Das könnte dich auch interessieren:

Während sich beim FC Bayern München die Krise nach der Niederlage in Heidenheim noch einmal verschärft hat, dürfen sich die TV-Sender Sky und ARD über absolute Traum-Quoten freuen.