Mega-News für Sky: Saisonauftakt lässt Pay-TV-Sender jubeln

Endlich geht die Fußballsaison wieder so richtig los! Bis zum Bundesliga-Auftakt müssen die deutschen Fans sich zwar noch ein bisschen gedulden, dafür aber erfolgte der Start in die neue Zweitliga-Spielzeit – mit einem Erfolg für Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich die komplette 2. Liga. Für einen großen Erfolg sorgte der Auftakt zwischen Schalke und Hertha BSC (2:1). Denn es gab starke Quoten für Sky, aber auch für Sat.1 und RTL.

Sky hat Grund zum Jubeln

Auch wenn es in der Sommerpause auf Sky ebenfalls viel Fußball zu sehen gab, so war die Freude über den Auftakt in die neue Liga-Saison groß. Schalke gegen Hertha: Zwei Traditionsvereine der 2. Liga trafen am Freitag (1. August) aufeinander. Die Königsblauen durften sich über die ersten drei Punkte freuen.

Auch interessant: DAZN verkündet Mega-Deal – doch für Deutschland-Kunden gibt es bittere News

Ebenfalls Grund zum Jubeln hatte der Pay-TV-Sender. 550.000 Zuschauer schalteten auf linearem Wege hinzu. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent, berichtet „DWDL“. Das zeigt, dass die Fans sich sehr auf den Zweitliga-Start gefreut haben.

Genauso gute Zahlen hatte auch Sat.1! Im Schnitt schauten 490.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zu. Das ist ein Marktanteil von 16,1 Prozent. Die zweite Halbzeit sorgte mit 620.000 jungen Fans schließlich sogar für 17,5 Prozent. Und auch insgesamt lief es zu diesem Zeitpunkt prächtig: 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten Sat.1 auch hier einen sehr guten Marktanteil von 13,4 Prozent, nachdem schon die erste Hälfte von 2,17 Millionen gesehen wurde.

Erneut spannende Zweitliga-Saison

Was Sky ebenfalls freuen wird: Auch in dieser Saison bahnt sich eine spannende und dramatische Zweitliga-Spielzeit an. Die Ergebnisse des 1. Spieltags zeigten hier schon, dass es alles andere als deutlich wird – sowohl ganz oben in der Tabelle als auch im Keller. Und es sind auch weiterhin viele Traditionsvereine vertreten.

Mehr Nachrichten für dich:

Das würde für den Pay-TV-Sender bedeuten: weiterhin gute Quoten. Die Fans werden nämlich einschalten und für weitere gute Zahlen bei Sky sorgen. Wenn dann auch noch die neue Bundesliga-Saison bald beginnt, wird die Freude nochmal umso größer sein.