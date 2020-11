Sebastian Vettel wütet wegen Ferrari-Kollege Leclerc: „Nächstes Mal sollte ich ihn crashen!“

Bahrain. Was für ein chaotisches Rennen in der Formel 1! Im Schatten der Horrorcrashs von Romain Grosjean und Lance Stroll erlebte auch Sebastian Vettel kein gutes Rennen.

Im Boxenfunk wütete Vettel sogar lautstark wegen seines Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc.

Sebastian Vettel wütet im Boxenfunk wegen Leclerc

Für einen riesigen Schock sorgte Romain Grosjean gleich in der ersten Runde des Großen Preis von Bahrain. Der Haas-Pilot krachte wegen eines Fahrfehlers mit hoher Geschwindigkeit in eine Leitplanke und konnte sich wie durch ein Wunder lediglich leicht verletzt aus dem in Flammen aufgegangen Auto retten.

Der Horrorcrash von Romain Grosjean überschattete das Rennen. Foto: imago images/PanoramiC

Der Crash hatte sofort Auswirkungen auf das gesamte Rennen. Über eine Stunde lang wurde pausiert. Das völlig kaputte Auto wurde gelöscht und entfernt, Grosjean medizinisch versorgt und die Strecke sowie die Begrenzung wiederhergestellt. Erst danach konnten die Fahrer wieder an den Start gehen. Doch keine drei Runden später krachte es erneut: Stroll crashte mit Kvyat zusammen und landete auf dem Dach seines Autos. Auch er blieb unverletzt.

Bei dem folgenden Safety-Car war Vettel im Boxenfunk nicht zu beruhigen. Der Hintergrund: Teamkollege Charles Leclerc hatte ihm nach dem Restart in der ersten Kurve keinen Platz zum Überholen gelassen. Vettel, der wegen des Unfalls hatte bremsen müssen, war nach der Unterbrechung ohnehin weit zurückgefallen. Dass ihm dann ausgerechnet Leclerc den Weg abschnitt, brachte ihn vollends in Rage: „Nächstes Mal sollte ich ihn crashen“, funkte der Deutsche.

Auch über die „Unfahrbarkeit“ des Ferrari ließ sich Vettel im Funk aus. Kein Wunder: Die Scuderia schnitt wieder einmal sehr schlecht ab. Am Ende landete Vettel auf Rang 13, Leclerc wurde Zehnter. (the)