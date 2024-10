Sebastian Vettel, Mick Schumacher & Co. horchen auf – Rückkehr ist jetzt offiziell

Für Motorsport-Fans, aber auch für die Fahrer ist es immer eines der Highlights des Jahres. 2024 fiel die Veranstaltung aus, 2025 kehrt sie zurück. Die Rede ist vom „Race of Champions“.

Diese Nachricht werden auch Sebastian Vettel, Mick Schumacher & Co wahrgenommen haben. Sie gehörten in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Teilnehmern, sind Fans des außergewöhnlichen Wettbewerbs.

Sebastian Vettel, Mick Schumacher & Co.: Das „Race of Champions“ kehrt zurück

Nachdem das „Race of Champions“ mehrfach auf einem zugefrorenen See in Pite Havsbad in Schweden stattfand, fiel das Rennen 2024 aus. Jetzt kündigte der Veranstalter das Comeback des Wettbewerbs an.

Im März 2025 wird das „Race of Champions“ zurückkehren. Dieses Mal geht es aber nicht nach Schweden, sondern nach Australien. Das Rennen wird am 7. März und 8. März im Accor Stadium in Sydney ausgetragen. Gefahren wird das Rennen in dem Olympiastadion von 2000 auf einer eigens dafür gebauten Strecke.

Vettel, Schumi & Co. auch 2025 wieder mit dabei?

An den beiden Tagen treten Superstars aus verschiedenen Rennserien wie der Formel 1, IndyCar, Le Mans und World Rally an. In den vergangenen Jahren waren unter anderem auch deutsche Stars wie Sebastian Vettel und Mick Schumacher dabei. Mit elf Teilnahmen sieben Titeln beim ROC Nations Cup und einem Race of Champions-Sieg zählt Sebastian Vettel zu den erfolgreichsten Teilnehmern aller Zeiten.

Ob die deutschen Stars auch beim „Race of Champions 2025“ an den Start gehen werden, ist noch nicht bekannt. Noch hat der Veranstalter die Teilnehmer für das kommende Jahr nicht bekannt gegeben. Der Kartenverkauf startet am 16. Oktober. Dann will der Veranstalter die ersten Teilnehmer bekannt geben.