Sebastian Vettel macht emotionale Ansage: „Ich bin da, wenn er Hilfe braucht“

Sebastian Vettel bekommt Unterstützung in der Formel 1. Im kommenden Jahr fährt mit Mick Schumacher ein weiterer deutscher Fahrer in der Königsklasse des Motorsports.

Der vierfache Weltmeister kündigte gleich an, dass er Mick Schumacher helfen will. Außerdem sprach Sebastian Vettel über das Verhältnis zum Sohn von Michael Schumacher.

Sebastian Vettel: Der neue Mentor von Mick Schumacher

Es war die Nachricht der Woche: Mick Schumacher wechselt in die Formel 1 und fährt im kommenden Jahr für Haas. Rund acht Jahre nach dem Karriereende seines Vaters Michael schlüpft Mick Schumacher in die großen Fußstapfen.

Besonders erfreut über die Nachricht war auch Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister hatte nur lobende Worte für den Nachwuchsfahrer parat. „Mick ist ein super Kerl und wir verstehen uns extrem gut“, sagte Vettel.

Mick Schumacher fährt bald gegen Sebastian Vettel in der Formel 1. Foto: imago images/ZUMA Press

Sebastian Vettel bot ihm gleich seinen Rat an: „Es ist mit Sicherheit kein einfacher Schritt und wird schwer, aber ich bin da, wenn ich mit irgendeinem Rat zur Seite stehen kann und wenn er Hilfe braucht“, so der 33-Jährige.

Einst hatte Mick Schumacher schon gesagt: „Ich glaube, was mein Papa für Sebastian war, ist Sebastian für mich.“ Scheint so, als würde da eine neue enge Freundschaft in der Formel 1 entstehen können.

Mick Schumacher kämpft um F2-Titel

Während Sebastian Vettel seine letzten Rennen für Ferrari absolviert, kämpft Mick Schumacher noch um den Titel in der Formel 2. „Ich hoffe, dass er in der Meisterschaft den Sack zumacht“, sagte Vettel und riet ihm: „Es ist wichtig für ihn, dass er seinen eigenen Weg findet.“

Das Qualifying am Freitag wurde für Mick Schumacher aber zum Desaster. Der 21-Jährige fuhr nur auf Rang 18 und crashte sogar im stressigen Finale des Qualifying. Hier alle Infos zum Wochenende in Bahrain!