Sebastian Vettel spricht über Mick Schumacher – und hat einen großen Wunsch

Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher fahren aktuell zwei Deutsche in der Formel 1 und das wird auch in der kommenden Rennsaison der Fall sein.

Beide Formel-1-Fahrer bleiben ihren Rennställen erhalten und treten erneut in der Königsklasse an. Für 2022 wünscht sich Sebastian Vettel, dass sein Schützling Mick Schumacher auch einige Erfolgserlebnisse feiern kann.

Sebastian Vettel spricht über Mick Schumacher

Für Rookie Schumacher ist der viermalige Weltmeister schon eine Art Mentor geworden. Vettel verfolgt die Fortschritte des 22-Jährigen ganz genau und lobt ihn für seine „Ruhe und Konstanz.“

----------------------------------------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

----------------------------------------------------

„Es ist sehr schwer mit dem Auto. Jeder weiß, dass es das schwächste Auto im Feld ist“, betont Vettel gegenüber Sky. „Und trotzdem die Ruhe zu bewahren und die Konstanz zu zeigen und auch die Motivation. Wir sind öfter im Austausch, und ich glaube, er hat das ganze Team vorangetrieben, auch wenn die Ausgangslage nicht einfach ist.“

Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher werden auch nächste Saison zwei Deutsche in der Formel 1 fahren. Foto: IMAGO / PanoramiC

So oft wie Vettel in dieser Saison in die Punkte gefahren ist, hofft er das gleiche für Mick. „Ich wünsche mir, dass Haas ihm nächsten Jahr ein besseres Auto gibt.“ In der aktuellen Saison konnte der Haas-Pilot nicht in die Punkteränge vordringen. Seine beste Platzierung war der 12. Rang in Ungarn.

Mick Schumacher hofft auf weitere Grillabende mit Vettel

Der Rookie freut sich, dass er auch im kommenden Jahr auf Vettels Gesellschaft zählen kann.

----------------------

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

Er ist der Sohn der Formel 1-Legende Michael Schumacher

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

----------------------

„Es ist schön, dass wir weiterhin Motorhome-Nachbarn sind. Von daher freue ich mich darauf und den ein oder anderen Grillabend wahrscheinlich.“ Die beiden Deutschen gönnen sich das hin und wieder zwischen den Europarennen.

----------------------------------------

Weitere News aus der Formel 1:

----------------------------------------

„Wenn wir mit dem Camper nebeneinanderstehen, dann gibt es ja ein bisschen Zeit“, verrät Vettel. „Es ist auf jeden Fall schön, dass der Austausch weiter so aktiv bleibt. Ich habe immer gesagt, ich bin offen für jegliche Tipps, die ich geben kann. Ob die dann immer nützlich sind, ist eine andere Frage. Aber ich gebe sie gerne.“ (oa)