Sebastian Vettel: Paukenschlag! Comeback-Pläne lassen die Herzen der Fans höher schlagen

Macht er den Traum seiner Fans wirklich war? Sebastian Vettel könnte nach seinem Abschied aus der Formel 1 tatsächlich vor einem Comeback im Motorsport stehen. Diese Option bestätigt er nun sogar selbst!

Allerdings geht es dabei nicht um eine Rückkehr in die Formel 1. Stattdessen liebäugelt Sebastian Vettel offenbar mit einem Einsatz beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans! Offenbar liegt ihm sogar schon ein Angebot vor.

Sebastian Vettel: Einsatz in Le Mans?

Es wäre wirklich ein Hammer. Seit bald einem Jahr ist der Heppenheimer nun schon F1-Rentner, doch noch immer juckt es ihn in den Fingern. So trat er Anfang des Jahres beim Race of Champions an. Zuletzt war er auf dem Nürburgring in einem alten Formel-1-Wagen unterwegs.

Folgt jetzt der nächste Schritt? Wie „Auto Motor und Sport“ berichtet, sei ein Einsatz beim legendären Rennen in Le Mans definitiv denkbar. Angeblich gäbe es mit dem britischen Team „Jota“ auch schon einen Rennstall, der ein Angebot vorgelegt habe.

Vettel reagiert auf Gerüchte

Angesprochen auf die Gerüchte antwortet Sebastian Vettel: „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden.“ Le Mans findet im kommenden Jahr am 15. und 16. Juni statt.

Anfang Oktober sollen zudem Testfahrten stattfinden, nach denen der vierfache F1-Weltmeister entscheiden kann, ob ihm diese Art von Wagen auch liegt. Dann könnte eine finale Entscheidung über seinen Einsatz fallen.

Sebastian Vettel: Prominente Kollegen?

Dabei ist der 36-Jährige offenbar keineswegs der einzige Ex-Weltmeister, den das „Jota“-Team haben möchte. Auch Jenson Button ist als möglicher Fahrer bei dem Event im Gespräch. Und auch Ex-F1-Pilot Robert Kubica soll mit dem Team in Verhandlungen stehen.

Es ist nicht das einzige Gerücht um einen deutschen Fahrer bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Neben Sebastian Vettel wurde jüngst auch Mick Schumacher mit der Serie in Verbindung gebracht. Er könnte für Alpine an den Start gehen.