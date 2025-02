Sebastian Vettel trifft Karriere-Entscheidung – Fans halten den Atem an

Nichts wünschen sich die deutschen Motorsport-Fans mehr, als Sebastian Vettel nochmal hinter dem Lenkrad zu sehen. In der Formel 1, wo der Heppenheimer seine größten Erfolge feierte, wird das wohl nicht mehr passieren. Doch wie sieht es in anderen Rennserien aus?

Immer wieder gibt es Spekulationen, Sebastian Vettel könne bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft antreten – und sei es nur für das legendäre 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Für dieses Jahr ist die Entscheidung wohl gefallen.

Sebastian Vettel: Dieses Mal in Le Mans?

Bereits im vergangenen Jahr hofften die Fans des viermaligen F1-Weltmeisters auf einen Auftritt bei einem der legendärsten Rennen der Welt. Als Vettel dann plötzlich sogar Testfahrten für Porsche absolvierte, war für seine Anhänger alles klar. Umso größer war letztlich auch die Enttäuschung. Vettel ging in Le Mans nicht an Start.

Neues Jahr, neuer Anlauf also. Erneut gibt es Gerüchte, wonach der Deutsche in diesem Jahr aber endlich in einen der Porsche-Wagen steigen könnte. Vom 14. auf den 15. Juni findet das Spektakel in diesem Jahr statt – mit Sebastian Vettel?

Entscheidung wohl gefallen

Danach sieht es aktuell nicht aus! Wie „RTL/ntv“ und „Sport.de“ erfahren haben wollen, habe sich der 37-Jährige gegen einen Einsatz beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans entschieden! Vettel habe sich „aktiv für seine Familie“ entschieden und damit gegen den Vorbereitungsstress, den diese Aufgabe mitgebracht hätte.

Damit verschieben sich die Hoffnungen auf ein Motorsport-Comeback der deutschen Legende um mindestens ein weiteres Jahr. Ende 2024 hatte Vettel angedeutet, dass die Langstrecke wohl die wahrscheinlichste Option sei, sollte er noch einmal zurückkehren.

Sebastian Vettel: Auftritt beim Race of Champions

Immerhin: Schon im März können Fans aus Deutschland ihren Helden noch einmal in Action sehen. Beim diesjährigen Race of Champions tritt Vettel an der Seite von Mick Schumacher für Deutschland an. Der Heppenheimer konnte das Event schon mehrfach gewinnen.