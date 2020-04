Sebastian Vettel: Jetzt mischt Teamkollege Leclerc auch HIER mit!

Die Corona-Krise hat die Formel 1 mit Sebastian Vettel in die Zwangspause getrieben. Bedeutet: Die Piloten haben reichlich Zeit zu füllen.

Das hat zur Folge, dass beim zweiten virtuelle Formel-1-Rennen des Jahres deutlich mehr Prominenz am Start ist: Beim eSport-GP von Australien an diesem Sonntag geht unter anderem Charles Leclerc, Teamkollege von Sebastian Vettel, an den Start.

Sebastian Vettel: Das sind die Gegner von Teamkollege Leclerc

Neben dem Monegassen sind auch dessen Formel-1-Kollegen Alex Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), George Russell sowie Nicholas Latifi (beide Williams) dabei. Bei der ersten Ausgabe vor knapp zwei Wochen „fuhren“ in Bahrain nur Norris und Latifi aus dem Starterfeld der Königsklasse.

Eigentlich hätte die Formel 1 an diesem Wochenende ihr Debüt in Vietnam geben sollen, doch die Strecke befindet sich nicht in der Simulation F1 2019, über die sich die Fahrer messen. Deshalb wird in Australien gefahren, der „echte“ Saisonauftakt in Down Under war wegen der Coronakrise wie sieben andere Rennen verschoben oder abgesagt worden.

Gefahren wird am Sonntag über 28 Runden, das Rennen (21 Uhr MESZ) wird bei den offiziellen Formel-1-Accounts auf YouTube, Twitch and Facebook gezeigt. (SID)