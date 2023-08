Sebastian Vettel vor Hammer-Comeback? Teamchef heizt Gerüchte an

Sebastian Vettel in die Formel E? Für viele wäre das ein logischer Schritt, schließlich setzt sich der viermalige Formel-1-Weltmeister seit Jahren aktiv für Klimaschutz ein und hat sich dies zur persönlichen Aufgabe gemacht.

Jetzt könnte ein Wechsel in die Formel E sogar erstmals konkret werden. Ein Rennstall liebäugelt ganz offen mit einer Verpflichtung von Sebastian Vettel. Sehen wir den 36-Jährigen also schon bald wieder in einem Rennauto?

Sebastian Vettel: Gerüchte um Wechsel in die Formel E

Das deutsche Formel-E-Team Abt Cupra ist offenbar heiß auf Sebastian Vettel. Beim Rennstall wird in der kommenden Saison ein Platz frei. Fahrer Robin Frijns wird das Team verlassen. „Seine Pläne für die Zukunft passen nicht ganz mit unseren überein“, erklärte Teamchef Thomas Biermaier beim Saisonfinale der Formel E in London.

Gegenüber „ran“ äußerte er sich dann auch zu einem möglichen Nachfolger und heizte damit die Spekulationen ordentlich an: „Vielleicht geht es ja in die Schweiz, da gibt es Rennfahrer, die sich sehr für die Umwelt einsetzen und viel Nachhaltigkeitsarbeit betreiben.“

Wen Biermaier damit meinte, dürfte allen schnell klar gewesen sein: Sebastian Vettel. Der vierfache Formel-1-Weltmeister lebt in der Schweiz und setzt sich aktiv für den Umweltschutz ein. Die Verpflichtung wäre für die Formel E ein echte Mega-Coup und würde die Aufmerksamkeit noch einmal enorm steigern.

Vettel auch bei Red Bull im Gespräch

Bislang hielt sich Vettel immer alle Optionen offen. Hinterm Lenkrad saß er seit seinem Rücktritt aus der Formel 1 allerdings nur noch selten. Beim „Race of Champions“ zu Jahresbeginn war er am Start oder auch beim „Festival of Speed“ in Greenwood – allerdings waren dies nur „Showrennen“ und keine ernsthaften Wettbewerbe.

Immer wieder wird Sebastian Vettel auch bei Red Bull ins Gespräch gebracht – dort dann allerdings nicht als Rennfahrer, sondern in einer Management-Position. Die Fans jedenfalls würde es mit Sicherheit freuen, wenn er sich noch einmal ans Steuer setzt.