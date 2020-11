Sebastian Vettel: Ferrari blockiert Vettels Neustart! Horror-Beginn bei Aston Martin droht

Die Beziehung zwischen Sebastian Vettel und Ferrari verlief nicht wie erhofft. Findet sie nun auch noch ein unwürdiges Ende?

Offenbar will Ferrari Sebastian Vettel vor dessen Wechsel zu Aston Martin auch noch Steine in den Weg legen.

Sebastian Vettel vor Wechsel in der Formel 1: Ferrari legt ihm Steine in den Weg

Wenige Wochen vor dem Ende dem letzten Rennen in der Formel 1 gehen die Blicke bereits auf die Saison 2021. In der geht Sebastian Vettel bekanntlich für Aston Martin an den Start.

Damit es mit dem neuen Rennstall besser läuft als in den letzten Jahren, werden die Testfahrten im neuen Boliden vor dem Saisonstart in der Formel 1 von großer Wichtigkeit sein.

Sebastian Vettel (r.) und Ferrari-Teamchef Mattia Binotto (oben) gehen nach dieser Saison in der Formel 1 getennte Wege. Foto: imago images / Poolfoto

Durch eine Regeländerung ist die Zahl der Testfahrten jedoch extrem begrenzt. Gerade einmal drei Tage lang dürfen die Teams ihre neuen Boliden vor dem Saisonstart am 21. März auf der Strecke ausprobieren.

Weil dabei nur ein Rennwagen genutzt werden darf, bleiben jedem Fahrer sogar nur anderthalb Tage. Zum Vergleich: Vor der laufenden Saison waren es noch sechs Testtage, davor waren sogar acht üblich.

Problematisch ist das vor allem für Piloten, die den Rennstall wechseln – wie Sebastian Vettel.

Ferrari gibt Vettel keine Freigabe für Aston-Martin-Tests

Um sich trotzdem bestmöglich vorbereiten zu können, nutzen viele Fahrer die Möglichkeit, schon vor Jahreswechsel in älteren Boliden zu testen. Vettel wird diese Gelegenheit allerdings nicht haben.

Ferrari bremst Sebastian Vettel aus. Foto: imago images/Nordphoto

Denn: Ferrari gibt dem Heppenheimer keine Freigabe. Bis zum 31. Dezember steht der vierfache Weltmeister noch bei der Scuderia unter Vertrag. Vorher verbietet der italienische Rennstall ihm, sich in einen Aston Martin beziehungsweise Racing Point zu setzen.

Die Scuderia torpediert Vettels Neustart! Auch wenn die Saison längst vorbei ist und die Trennung von Vettel und Ferrari praktisch vollzogen, darf der 33-Jährige nicht für sein neues Team testen.

-----------------------

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Ex-Ferrari-Pilot schießt gegen Vettel – „Seine Zeit ist abgelaufen“

Formel 1: Brisant! Ausgerechnet mit IHM machte Vettel im Ferrari eine Spritztour

Sebastian Vettel glaubt: So wäre die Formel 1 interessanter

-----------------------

Vettel bestätigte nun: Die Winter-Tests 2021 werden „mein erstes Mal im neuen Auto sein“. Zuvor hatte Aston-Martin-Teamchef Ottmar Szafner bereits angekündigt, Ferrari um eine vorzeitige Freigabe zu bitten – offenbar ohne Erfolg.

Droht ein Horror-Start bei Aston Martin? Die verkorkste Saison 2020 in der Formel 1 ist bei Ferrari auch auf holprige Testfahrten zu Jahresbeginn zurückzuführen. Nun muss der neue Rennstall sogar mit noch weniger Testtagen auskommen.

+++ Formel 1: DIESE Vettel-Aussagen über Ferrari lassen tief blicken +++

Vettel-Nachfolger: „Anderthalb Tage sind wahrscheinlich nicht genug“

Einige Fahrer schlagen deshalb bereits Alarm – so wie Vettels Ferrari-Nachfolger Carlos Sainz: „Anderthalb Tage sind sehr wenig und wahrscheinlich nicht genug. Du lernst die Eigenheiten des Autos und das Lenkrad im Simulator nicht kennen. Und du lernst auch deine Crew nicht kennen. In diesen komplexen Autos ist das nicht genug, um sich auf eine Formel-1-Saison vorzubereiten.“

Sebastian Vettel fährt seine letzten Rennen für Ferrari. Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Probleme, vor denen auch Sebastian Vettel steht. Das Gelingen des Neustarts scheint in Gefahr!

>>> Alle Infos zum Bahrain-GP bekommst du hier bei uns im Live-Ticker <<<

Vernichtendes Urteil

Am Freitag in Bahrain wurden die neuen Formel 1-Reifen getestet. Das Urteil der Fahrer war für Pirelli vernichtend. Auch Sebastian Vettel wählte sehr deutliche Worte. Hier alle Aussagen >>>